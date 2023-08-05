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Дома. Влада Зинченко показала первое фото со второй дочкой после возвращения домой. ФОТО

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Семейная идиллия

Дома. Влада Зинченко показала первое фото со второй дочкой после возвращения домой. ФОТО

instagram.com/v.lada_sedan

UA-Футбол
Новина українською

2 августа Александр Зинченко стал отцом во второй раз.

А уже вчера вечером Влада с дочерью была дома.

Украинская красотка поделилась первым фото после возвращения.

Дома. Влада Зинченко показала первое фото со второй дочкой после возвращения домой. ФОТО - изображение 1

Остается только пожелать здоровья и счастья детям и родителям.

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В статье: Александр Зинченко вТренде Влада Седан
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