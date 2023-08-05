Дома. Влада Зинченко показала первое фото со второй дочкой после возвращения домой. ФОТО
Семейная идиллия
instagram.com/v.lada_sedan
2 августа Александр Зинченко стал отцом во второй раз.
А уже вчера вечером Влада с дочерью была дома.
Украинская красотка поделилась первым фото после возвращения.
Остается только пожелать здоровья и счастья детям и родителям.
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