Игроки Миная посетили болельщика, который ранился во время матча закарпатской команды
Добрый жест от представителей закарпатского клуба
Фото - ФК Минай / автор невідомий
В субботу, пятого августа, в Минае состоялся матч 2-го тура УПЛ между "Минаем" и ЛНЗ. В первом тайме матч был приостановлен из-за бытовой травмы, которую получил один из болельщиков, наблюдавший за игрой из-за пределов стадиона.
Во время матча ему оказывали помощь клубные врачи. Пострадавшим оказался несовершеннолетний паренек. Он распорол руку об штыри на заборе.
Уже через несколько дней стало известно, что мальчика в больнице посетили представители "Миная". Юный болельщик получил презент от клуба, а также сфотографировался с игроками – голкипером Александром Бандурой и полузащитником Егором Твердохлебом.
Футболисты пожелали юному Ивану (так зовут мальчика) скорейшего выздоровления.
Добавим, что матч второго тура "Минай" – ЛНЗ закончился победой гостевой команды со счетом 0:3.
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