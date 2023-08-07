Игроки Миная посетили болельщика, который ранился во время матча закарпатской команды

В субботу, пятого августа, в Минае состоялся матч 2-го тура УПЛ между "Минаем" и ЛНЗ. В первом тайме матч был приостановлен из-за бытовой травмы, которую получил один из болельщиков, наблюдавший за игрой из-за пределов стадиона.

Во время матча ему оказывали помощь клубные врачи. Пострадавшим оказался несовершеннолетний паренек. Он распорол руку об штыри на заборе.

Уже через несколько дней стало известно, что мальчика в больнице посетили представители "Миная". Юный болельщик получил презент от клуба, а также сфотографировался с игроками – голкипером Александром Бандурой и полузащитником Егором Твердохлебом.

Футболисты пожелали юному Ивану (так зовут мальчика) скорейшего выздоровления.

Добавим, что матч второго тура "Минай" – ЛНЗ закончился победой гостевой команды со счетом 0:3.