Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
Хотя сейчас пара не вместе
instagram.com/karolinel
Не так давно стало известно, что Эдер Милитао разорвал отношения со звездой тик-тока Кассией Лоуренсо.
В сети тут же поползли слухи о том, что футболист планирует вернуться к своей бывшей девушке Каролин Лиме.
Пара была вместе долгое время и девушка воспитывает дочь игрока.
Однако, примет ли назад блудного футболиста эффектная красотка?
Недостатком внимания мужского пола она точно не страдает.
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