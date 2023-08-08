Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО

Не так давно стало известно, что Эдер Милитао разорвал отношения со звездой тик-тока Кассией Лоуренсо.

В сети тут же поползли слухи о том, что футболист планирует вернуться к своей бывшей девушке Каролин Лиме.

Пара была вместе долгое время и девушка воспитывает дочь игрока.

Однако, примет ли назад блудного футболиста эффектная красотка?

Недостатком внимания мужского пола она точно не страдает.