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Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО

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Хотя сейчас пара не вместе

Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО

instagram.com/karolinel

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно стало известно, что Эдер Милитао разорвал отношения со звездой тик-тока Кассией Лоуренсо.

В сети тут же поползли слухи о том, что футболист планирует вернуться к своей бывшей девушке Каролин Лиме.

Пара была вместе долгое время и девушка воспитывает дочь игрока.

Однако, примет ли назад блудного футболиста эффектная красотка?

Недостатком внимания мужского пола она точно не страдает.

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В статье: Реал (Мадрид) вТренде Эдер Милитао
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