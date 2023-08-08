Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО

Быть невестой главного фанатика тренировок в истории футбола - дело непростое.

Пока Криштиану Роналду набирает форму перед стартом нового фантастического сезона в Саудовской Аравии, Джорджина Родригес также не теряет зря время.

Красотка, известная своими эффектными формами, показала видео своих тренировок в зале.

Модель без проблем вижимала 213 кг в Leg Press - тренажере для жима ногами.

А сколько жмете вы?