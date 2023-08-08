Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
Статус жениха обязывает
instagram.com/georginagio
Быть невестой главного фанатика тренировок в истории футбола - дело непростое.
Пока Криштиану Роналду набирает форму перед стартом нового фантастического сезона в Саудовской Аравии, Джорджина Родригес также не теряет зря время.
Красотка, известная своими эффектными формами, показала видео своих тренировок в зале.
Модель без проблем вижимала 213 кг в Leg Press - тренажере для жима ногами.
А сколько жмете вы?
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