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Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО

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Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО

instagram.com/georginagio

UA-Футбол
Новина українською

Быть невестой главного фанатика тренировок в истории футбола - дело непростое.

Пока Криштиану Роналду набирает форму перед стартом нового фантастического сезона в Саудовской Аравии, Джорджина Родригес также не теряет зря время.

Красотка, известная своими эффектными формами, показала видео своих тренировок в зале.

Модель без проблем вижимала 213 кг в Leg Press - тренажере для жима ногами.

А сколько жмете вы?

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В статье: Криштиану Роналду вТренде Джорджина Родригес
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