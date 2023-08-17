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Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО

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Спойлер - кайфует от жизни

Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО

instagram.com/ronaldinho

UA-Футбол
Новина українською

На днях Неймар завершил европейский єтап своей карьеры и отправился покорять Ближний Восток всего в 31 год.

Сложно избежать сравнений с другим бразильским кудесником, который в том же возрасте покинул "Милан" и отправился за океан.

Правда, Роналдиньо поехал на свою родину - в Бразилию, да и выиграть он успел побольше, в том числе и Золотой мяч.

Хотя карьера Роналду де Ассиша Морейри также оставляет явный привкус недосказанности.

Однако, это все для фанатов - сам футболист сейчас живет в свое удовольствие и ни о чем не жалеет.

В марте сын Роналдиньо Жоау Мендеш стал игроком молодежной команды "Барселоны".

Его отец остается дико популярной персоной, имея огромную армию фанатов.

Потому не удивительно, что он максимально использует этот ресурс: снимается в рекламе, играет в благотворительных матчах, катается по миру в качестве уважаемого инфлюэнсера и многое другое.

Несколько лет назад была информация, что бразилец потерял все и стал банкротом - но с тех пор ситуация изменилась и бывший лидер "Барселоны" чувсвтвует себя значительно лучше.

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