Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО

Буквально неделю назад Кевин-Принс Боатенг объявил об окончании карьеры.

Футболист, который успел не без успеха поиграть в "Милане" и "Барселоне", повесил бутсы на гвоздь в 36 лет.

Можно было бы сказать, что он решил сосредоточиться на личной жизни - но тут как раз есть проблемы.

Стало известно, что Боатенг и его жена расходятся.

Валентина Фрадеграда - модель и звезда соцсетей (3,3 миллиона фолловеров в инстаграме) - уже третья жена игрока.

Ранее он уже был четыре года женат на девушке по имени Дженни, после чего был пятилетний брак с телеведущей Малиссой Саттой.

Последний союз продержался всего 14 месяцев.

Теперь бывшему игроку предстоит найти себе занятие на футбольной пенсии.

А красотка-модель уже бомбардирует фанатов сексуальными фото.