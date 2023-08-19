Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
Веселая жизнь Кевина-Принса Боатенга
instagram.com/valentinafradegrada
Буквально неделю назад Кевин-Принс Боатенг объявил об окончании карьеры.
Футболист, который успел не без успеха поиграть в "Милане" и "Барселоне", повесил бутсы на гвоздь в 36 лет.
Можно было бы сказать, что он решил сосредоточиться на личной жизни - но тут как раз есть проблемы.
Стало известно, что Боатенг и его жена расходятся.
Валентина Фрадеграда - модель и звезда соцсетей (3,3 миллиона фолловеров в инстаграме) - уже третья жена игрока.
Ранее он уже был четыре года женат на девушке по имени Дженни, после чего был пятилетний брак с телеведущей Малиссой Саттой.
Последний союз продержался всего 14 месяцев.
Теперь бывшему игроку предстоит найти себе занятие на футбольной пенсии.
А красотка-модель уже бомбардирует фанатов сексуальными фото.
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