Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
Ее муж держит ворота на замке
instagram.com/pa.tricia
Пауло Гассанига отлично проявил себя в воротах "Жироны" в прошом сезоне на правах аренды и новую кампанию начал в качестве полноценного игрока каталонцев.
Пока Виктор Цыганков и Артем Довбик организовуют опасность чужим воротам, аргентинец отвечает за сохранность своих.
А за надежный тыл самого игрока ответственна его жена Патрисия.
Роскошная красотка может похвастаться невероятной фигурой.
Впрочем, не просто может, а очень даже хвастается.
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
22.08.2023 в 17:33
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