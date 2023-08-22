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Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО

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Ее муж держит ворота на замке

Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО

instagram.com/pa.tricia

UA-Футбол
Новина українською

Пауло Гассанига отлично проявил себя в воротах "Жироны" в прошом сезоне на правах аренды и новую кампанию начал в качестве полноценного игрока каталонцев.

Пока Виктор Цыганков и Артем Довбик организовуют опасность чужим воротам, аргентинец отвечает за сохранность своих.

А за надежный тыл самого игрока ответственна его жена Патрисия.

Роскошная красотка может похвастаться невероятной фигурой.

Впрочем, не просто может, а очень даже хвастается.

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В статье: Жирона Пауло Гассанига вТренде
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
22.08.2023 в 17:33
У игроков Кривбасса подружки интереснее.
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