Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО

Пауло Гассанига отлично проявил себя в воротах "Жироны" в прошом сезоне на правах аренды и новую кампанию начал в качестве полноценного игрока каталонцев.

Пока Виктор Цыганков и Артем Довбик организовуют опасность чужим воротам, аргентинец отвечает за сохранность своих.

А за надежный тыл самого игрока ответственна его жена Патрисия.

Роскошная красотка может похвастаться невероятной фигурой.

Впрочем, не просто может, а очень даже хвастается.