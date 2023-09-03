Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
Прекрасные пейзажи
instagram.com/mademoiselle.anna
Вчера "Шахтер" без проблем разобрал "Минай" со счетом 4:1.
В победе принял участие и Александр Зубков, который вышел с первых минут.
Пока футболист работал - его жена наслаждалась прекрасными пейзажами Доломитовых Альп.
Анна отправилась на отдых и активно делится со своими поклонниками в соцсетях яркими кадрами.
Завидуем вместе: и Анне, и (в какой-то степени) Александру.
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