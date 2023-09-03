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Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО

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Прекрасные пейзажи

Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО

instagram.com/mademoiselle.anna

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Шахтер" без проблем разобрал "Минай" со счетом 4:1.

В победе принял участие и Александр Зубков, который вышел с первых минут.

Пока футболист работал - его жена наслаждалась прекрасными пейзажами Доломитовых Альп.

Анна отправилась на отдых и активно делится со своими поклонниками в соцсетях яркими кадрами.

Завидуем вместе: и Анне, и (в какой-то степени) Александру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Зубков вТренде
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