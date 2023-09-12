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Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Красотка зажигает

Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО

instagram.com/mademoiselle.anna

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины продолжает бороться за виход на чемпионат Европы и сегодня проведет еще одну важную битву против Италии.

Александр Зубков тренируется вместе с командой и в любой момент готов помочь национальной сборной.

А его жена продолжает взрывать социальные сети.

Очаровательная Анна предстала в ярком образе модели Playboy.

Не стоит говорить, что публикации собрали немало восхищенных отзывов.

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В статье: Александр Зубков вТренде
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
12.09.2023 в 10:25
это не жёны а куклы
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Caballero (DC)
12.09.2023 в 10:18
Зубкова як футболіста не вважаю взірцем, але дружина в нього БУЛА невульгарна красуня. ЩО ЦЕ???!!!
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0
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K-Spirit (Киев)
12.09.2023 в 10:05
Молодая была уже не молода. Ей было не меньше тридцати пяти лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос – обухом, расписные щеки и мощный затылок.
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+1
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Caballero (DC)
12.09.2023 в 10:18
Та хай їй хоч 45-65 років і 80+ кг, але звідки ця вульгарність???
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0
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