Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО

Сборная Украины продолжает бороться за виход на чемпионат Европы и сегодня проведет еще одну важную битву против Италии.

Александр Зубков тренируется вместе с командой и в любой момент готов помочь национальной сборной.

А его жена продолжает взрывать социальные сети.

Очаровательная Анна предстала в ярком образе модели Playboy.

Не стоит говорить, что публикации собрали немало восхищенных отзывов.