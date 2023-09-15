Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
Вот так встреча!
instagram.com/nkvartsiana
Сложно найти в украинском футболе человека, который был бы более предаенным своему делу, чем Виталий Владимирович Кварцяный.
Неудивительно, что любовь к футболу знаменитого тренера передалась и членам его семьи.
Внучка Виталия Владимировича Анастасия сама в футболистки не пошла, но футбол занимает важное место в ее жизни.
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Девушка работает тренером по физподготовке в клубе "Житлобуд", а также в сборной Украины U-17.
Виталий Владимирович явно гордится внучкой!
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