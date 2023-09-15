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Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО

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Вот так встреча!

Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО

instagram.com/nkvartsiana

UA-Футбол
Новина українською

Сложно найти в украинском футболе человека, который был бы более предаенным своему делу, чем Виталий Владимирович Кварцяный.

Неудивительно, что любовь к футболу знаменитого тренера передалась и членам его семьи.

Внучка Виталия Владимировича Анастасия сама в футболистки не пошла, но футбол занимает важное место в ее жизни.

Девушка работает тренером по физподготовке в клубе "Житлобуд", а также в сборной Украины U-17.

Виталий Владимирович явно гордится внучкой!

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