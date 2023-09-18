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Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО

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(1 голосов)

И не имеют никакого отношения к испанской легенде

Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО

instagram.com/mel.canizares

UA-Футбол
Новина українською

Летом Хоселу Мато вернулся в родной "Реал", где сразу же начал забивать во всех турнирах.

Вчера форвард сборной Испании принес команде сложную победу над "Реал Сосьедадом".

Рада возвращению в Мадрид и жена футболиста Мелани.

Теперь она может быть ближе к своей сестре-близняшке Дафне, которая является женой защитника "сливочных" Дани Карвахаля.

Учитывая фамилию девушке Каньисарес, люди часто задаются вопросом, не родственницы ли они испанской легенда Сантьго Каньисареса.

Нет, с Санти их объединяет только связь с "Реалом".

Красоток можно регулярно увидеть на трибунах, когда те поддерживают своих мужчин.

Вот только отличить Мелани от Дафны - уже гораздо сложнее.

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В статье: Хоселу Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль вТренде
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Комментарии (2)
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Бapceлиниyc
18.09.2023 в 15:48
В нас таких "кравсунь" пів міста.
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Червяк (Донецкая)
18.09.2023 в 14:54
На якійсь смак вони і красуні.
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