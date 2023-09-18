Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО
И не имеют никакого отношения к испанской легенде
instagram.com/mel.canizares
Летом Хоселу Мато вернулся в родной "Реал", где сразу же начал забивать во всех турнирах.
Вчера форвард сборной Испании принес команде сложную победу над "Реал Сосьедадом".
Рада возвращению в Мадрид и жена футболиста Мелани.
Теперь она может быть ближе к своей сестре-близняшке Дафне, которая является женой защитника "сливочных" Дани Карвахаля.
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Учитывая фамилию девушке Каньисарес, люди часто задаются вопросом, не родственницы ли они испанской легенда Сантьго Каньисареса.
Нет, с Санти их объединяет только связь с "Реалом".
Красоток можно регулярно увидеть на трибунах, когда те поддерживают своих мужчин.
Вот только отличить Мелани от Дафны - уже гораздо сложнее.
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