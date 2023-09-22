Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО

Кристиан Биловар с этого сезона закрепился в основной команде "Динамо" и на днях сыграл свой второй полный матч за команду против "Ворсклы".

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Особенно успехам футболиста радуется его девушка - Яна Суркис.

Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса опубликовала трогательное фото с игроком.

Конечно же, в комментариях сразу нашли связь между отношениями пары и внезапным доверием к футболисту в первой команде.

ФОТО: инстаграм Яны Суркис