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Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО

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В комментариях - огонь

Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО

instagram.com/y.surkis777

UA-Футбол
Новина українською

Кристиан Биловар с этого сезона закрепился в основной команде "Динамо" и на днях сыграл свой второй полный матч за команду против "Ворсклы".

Особенно успехам футболиста радуется его девушка - Яна Суркис.

Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса опубликовала трогательное фото с игроком.

Конечно же, в комментариях сразу нашли связь между отношениями пары и внезапным доверием к футболисту в первой команде.

Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО - изображение 1
ФОТО: инстаграм Яны Суркис
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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Кристиан Биловар
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Комментарии (2)
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vadooo (Слатино)
22.09.2023 в 16:45
Вот поэтому наш футбол был всегда в ж*пе.
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+2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.09.2023 в 16:07
До речі, Біловар в цьому матчі зіграв добре. Звісно, Ворскла не створила багато складнощів для захисників Динамо, але все ж таки захисники Динамо зіграли без значних помилок.
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-1

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