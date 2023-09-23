Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО

Вчера Алексей Сыч решился на важный шаг и сделал предложение руки и сердца своей девушке.

В ответ футболист услышал заветное "да".

Пара вместе уже больше двух лет, потому можно уверенно сказать, что все "за" и "против" игрок уже взвесил.

Больше горячих фото девушек из мира футбола - в нашем telegram-канале!

Теперь остается только познакомиться с красоткой Анастасией, которая занимается изготовлением тортов на заказ.

Можно сказать, что Алексея ждет сладкая жизнь.