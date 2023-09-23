  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Футболиста ждет сладкая жизнь

Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО

instagram.com/anastasia_ilchyshyyn

UA-Футбол
Новина українською

Вчера Алексей Сыч решился на важный шаг и сделал предложение руки и сердца своей девушке.

В ответ футболист услышал заветное "да".

Пара вместе уже больше двух лет, потому можно уверенно сказать, что все "за" и "против" игрок уже взвесил.

Теперь остается только познакомиться с красоткой Анастасией, которая занимается изготовлением тортов на заказ.

Можно сказать, что Алексея ждет сладкая жизнь.

По теме
yellow-arrow
Она сказала ДА. Защитник Руха сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
yellow-arrow
Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
yellow-arrow
Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) вТренде Алексей Сыч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
23.09.2023 в 13:58
Я б не сказав, що Рух сенсаційний. Навпаки, мене раніше дивувало, чому клуб з такою розвиненою інфрастркуктурою, з такими амбіціями займає такі низьки позиції. Зарез все стає на свої місця.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде