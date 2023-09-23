Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
Футболиста ждет сладкая жизнь
instagram.com/anastasia_ilchyshyyn
Вчера Алексей Сыч решился на важный шаг и
В ответ футболист услышал заветное "да".
Пара вместе уже больше двух лет, потому можно уверенно сказать, что все "за" и "против" игрок уже взвесил.
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Теперь остается только познакомиться с красоткой Анастасией, которая занимается изготовлением тортов на заказ.
Можно сказать, что Алексея ждет сладкая жизнь.
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Комментарии (1)
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Bush_Dima (Чернігів)
23.09.2023 в 13:58
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