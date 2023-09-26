Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО

Гранит Джака был под постоянным огнем критики в "Арсенале", но быстро стал одним из лидеров "Байера", который разрывает Бундеслигу под руководством Хаби Алонсо.

Рада возвращению в Германию (ранее Джака выступал за "Боруссию" из Мюнхенгладбаха) и жена футболиста Леонита.

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Красотка - счастливая мама трех детей и звезда соцсетей (более 200 тысяч подписчиков в инстаграме).

Такая популярность неудивительна - многим интересно, как успевать быть многодетной матерью и настолько роскошно выглядеть.