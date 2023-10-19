Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории
Пост ностальгии
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Эксперты Gambling Zone проанализировали поисковые запросы Google, рекламу в YouTube и упоминания в статьях для того, чтобы определить лучшую спортивную рекламу всех времен.
В результате оказалось, что Nike создали две из трех лучших реклам всех времен.
Ролик "Take It To The Next Level" вышел в 2008-м году перед чемпионтом Европы и в нем приняли участие такие звезды, как Роналдиньо, Криштиану Роналду и Уэйн Руни.
Но еще круче оказалась реклама "Write The Future", которая появилась спустя два года и в которой к уже упомянутым звездам присоединились Фабио Каннаваро и Дидье Дрогба.
Однако, обе этих культовых рекламы уступили ролику "Be Like Mike" (Будь как Майк) от Gatorade 1991 года, в котором Майкл Джордан играет в баскетбол с детьми и взрослыми.
Несмотря на то, что сама реклама вышла задолго до века высоких технологий, цифры впечатляют - 318 000 упоминаний в статьях и 4 565 657 подтвержденных просмотров на YouTube.
А какая у вас любимая спортивная реклама?
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