"Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко ответил на вопрос, как он делал предложение своей жене Владе Седан.

– Кто в твоей жизни самые важные люди?

– Моя семья: мои дети, моя жена. Это точно.

– Мы знаем историю, как ты делал предложение своей нынешней жене. Расскажешь нам?

– Катастрофа. О Боже. Это далеко не пример для любого, кто планирует это делать. Потому что у меня была невероятная идея в голове сделать это так, как я хотел. И в результате я сделал это худшим, худшим способом. Я был голым в коридоре ее квартиры, вау! Катастрофа.