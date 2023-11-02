"Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан
Это была забавная история
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко ответил на вопрос, как он делал предложение своей жене Владе Седан.
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– Кто в твоей жизни самые важные люди?
– Моя семья: мои дети, моя жена. Это точно.
– Мы знаем историю, как ты делал предложение своей нынешней жене. Расскажешь нам?
– Катастрофа. О Боже. Это далеко не пример для любого, кто планирует это делать. Потому что у меня была невероятная идея в голове сделать это так, как я хотел. И в результате я сделал это худшим, худшим способом. Я был голым в коридоре ее квартиры, вау! Катастрофа.
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