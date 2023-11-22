Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года

Вчера стало известно о смерти Оливера Спеддинга в возрасте 34 лет.

Причину смерти пока не раскрывают.

Воспитанник "Кристал Пэлас" не закрепился на уровне АПЛ и большую часть карьери провел в низших лигах.

Неудивительно, что молодой человек взялся искать альтернативные способы зароботка.

Так судьба привела его в индустрию для взрослых.

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Сам Оливер в дальнейшем сожалел о своем решении, рассказывая о смешной оплате в 150 фунтов за сьемку и предостерегая других идти по его пути.

Тем не менее, именно здесь он нашел свою любовь - актрису Софи Андерсон.

Любительский клуб "Кройдон", за который Спеддинг провел большую часть карьери, уже выразил сожалия в связи с кончиной экс-игрока.