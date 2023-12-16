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Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО

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Быт звезд не сильно отличается от нашего

Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Иногда кажется, что звезды футбола живут в каком-то другом измерении, где в их богатых имениях они лежат на диване, а служанки приносят им напитки на золотых подносах.

Тем не менее, все гораздо проще - быт звезд не сильно отличается от нашего.

К примеру, Дэвид Бекхэм спокойно может залезть чинить телевизор по-семейному - в одних трусах.

Именно таким кадром поделилась его жена Виктория и подписала "Вызывали электрика? Пожалуйста!".

"Внимание! Не все телевизоры Samsung поставляются с этим электриком", - пошутил в комментариях официальный аккаунт компании в Великобритании.

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