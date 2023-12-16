Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
Быт звезд не сильно отличается от нашего
Иногда кажется, что звезды футбола живут в каком-то другом измерении, где в их богатых имениях они лежат на диване, а служанки приносят им напитки на золотых подносах.
Тем не менее, все гораздо проще - быт звезд не сильно отличается от нашего.
К примеру, Дэвид Бекхэм спокойно может залезть чинить телевизор по-семейному - в одних трусах.
Именно таким кадром поделилась его жена Виктория и подписала "Вызывали электрика? Пожалуйста!".
"Внимание! Не все телевизоры Samsung поставляются с этим электриком", - пошутил в комментариях официальный аккаунт компании в Великобритании.
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