Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
Вчера она ответила согласием на важное предложение
instagram.com/nadia_petah
Завершив первую половину чемпионата, футболисты УПЛ принялись за важные дела.
Вчера стало известно, что Руслан Нещерет сделал предложение своей девушке.
Руку и сердце вратаря киевского "Динамо" очаровательная Надежда приняла.
Сегодня знакомимся ближе с новым лицом среди вторых половинок футболистов.
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