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Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО

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Вчера она ответила согласием на важное предложение

Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО

instagram.com/nadia_petah

UA-Футбол
Новина українською

Завершив первую половину чемпионата, футболисты УПЛ принялись за важные дела.

Вчера стало известно, что Руслан Нещерет сделал предложение своей девушке.

Руку и сердце вратаря киевского "Динамо" очаровательная Надежда приняла.

Сегодня знакомимся ближе с новым лицом среди вторых половинок футболистов.

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