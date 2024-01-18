Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
Джесси Лингард остается без команды
instagram.com/jesselingard
Джесси Лингард когда-то зажигал в "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэме".
Но сейчас 31-летний полузащитник возглавляет разве только список самых известных свободных агентов (вместе с экс-одноклубником Давидом Де Хэа).
Впрочем, британец не теряет расположение духа.
Как сообщает Mundo Deportivo, Лингард предложил свои услуги "Барселоне", согласившись на понижение зарплаты.
Напоминим, "Барса" сейчас испытывает трудности с финансами и перебирает свиски доступных футболистов.
Но эта новость внезапно запустила целый флэшмоб в соцсетях.
Пользователи сети начали высмеивать факт предложения футболистом своих услуг каталонцам.
"Лингард вдохновил меня предложить свои услуги Сидней Свини"
"Я уже 6 лет без девушки и предложил себя Марго Робби"
"Скарлетт Йоханссон, детка, я же здесь"
"Я предложил себя Мэдисон Бир после 6 месяцев без подруги"
А кому бы вы предложили свои услуги?
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