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Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО

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Джесси Лингард остается без команды

Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО

instagram.com/jesselingard

UA-Футбол
Новина українською

Джесси Лингард когда-то зажигал в "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэме".

Но сейчас 31-летний полузащитник возглавляет разве только список самых известных свободных агентов (вместе с экс-одноклубником Давидом Де Хэа).

Впрочем, британец не теряет расположение духа.

Как сообщает Mundo Deportivo, Лингард предложил свои услуги "Барселоне", согласившись на понижение зарплаты.

Напоминим, "Барса" сейчас испытывает трудности с финансами и перебирает свиски доступных футболистов.

Но эта новость внезапно запустила целый флэшмоб в соцсетях.

Пользователи сети начали высмеивать факт предложения футболистом своих услуг каталонцам.

"Лингард вдохновил меня предложить свои услуги Сидней Свини"

"Я уже 6 лет без девушки и предложил себя Марго Робби"

"Скарлетт Йоханссон, детка, я же здесь"

"Я предложил себя Мэдисон Бир после 6 месяцев без подруги"

А кому бы вы предложили свои услуги?

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