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Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО

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Прекрасный тренер и друг россиян

Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уэйн Руни пока доказывает, что отличный футболист не равно отличному тренеру.

Последним фиаско британца стала работа в "Бирмингеме", который он принял на 6-м месте, а оставил на 20-м.

Впрочем, сильно бывшая звезда МЮ не горевал и быстро отправился отдыхать в Дубай.

Там он нашел весьма специфическую компанию российского хоккеиста Александра Овечкина.

Овечкин - известный поклонник Путина и основатель печально известного круга особых патриотов Putin Team.

Хороших друзей себе выбирает Уэйн.

Стоит также отметить, что в комментариях экс-футболисту уже прилетела доза критики.

Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО - изображение 1

Можете присоединиться и написать несколько приятных слов хорошему футболисту.

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Уэйн Руни вТренде
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1 голосов
Комментарии
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Djibouti (Djibouti)
01.02.2024 в 11:51
Дуже гарна ідея, в таку спеку, натягнути чорну футболку
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Комментарии 2
Djibouti (Djibouti)
01.02.2024 в 11:51
Дуже гарна ідея, в таку спеку, натягнути чорну футболку
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
01.02.2024 в 11:49
Овечкину також можна залишатись вже в Дубаї, так як цього року він вже їздить пісок розкидає зі сраки по льодовій арені
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