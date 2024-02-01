Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО

Уэйн Руни пока доказывает, что отличный футболист не равно отличному тренеру.

Последним фиаско британца стала работа в "Бирмингеме", который он принял на 6-м месте, а оставил на 20-м.

Впрочем, сильно бывшая звезда МЮ не горевал и быстро отправился отдыхать в Дубай.

Там он нашел весьма специфическую компанию российского хоккеиста Александра Овечкина.

Овечкин - известный поклонник Путина и основатель печально известного круга особых патриотов Putin Team.

Хороших друзей себе выбирает Уэйн.

Стоит также отметить, что в комментариях экс-футболисту уже прилетела доза критики.

Можете присоединиться и написать несколько приятных слов хорошему футболисту.