Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
Прекрасный тренер и друг россиян
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уэйн Руни пока доказывает, что отличный футболист не равно отличному тренеру.
Последним фиаско британца стала работа в "Бирмингеме", который он принял на 6-м месте, а оставил на 20-м.
Впрочем, сильно бывшая звезда МЮ не горевал и быстро отправился отдыхать в Дубай.
Там он нашел весьма специфическую компанию российского хоккеиста Александра Овечкина.
Овечкин - известный поклонник Путина и основатель печально известного круга особых патриотов Putin Team.
Хороших друзей себе выбирает Уэйн.
Стоит также отметить, что в комментариях экс-футболисту уже прилетела доза критики.
Можете присоединиться и написать несколько приятных слов хорошему футболисту.
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