Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО
Матч с Шахтером - уже сегодня
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После результативных 2:2 в первом матче, "Шахтер" летить в Марсель, где постарается вырвать путевку в следуюий раунд Лиги Европы.
Легко на "Велодроме" точно не будет.
Непростую жизнь игрокам украинского клуба постарается устроить и Хоакин Корреа.
Переезд во Францию дался аргентинцу непросто - пока в его активе 0 голов во всех турнирах.
Но он не сдается и его поддерживает его девушка - Кьяра Казираги.
Поклонники итальянского футбола сразу же обратили внимание на знакомую фамилию.
Да, это дочь легенды "Лацио" Пьерлуиджи Казираги.
Очевидно, Хоакин познакомился с красоткой во время выступлений в составе римских "орлов".
Пройти мимо такой красоты действительно невозможно.
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