Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО

После результативных 2:2 в первом матче, "Шахтер" летить в Марсель, где постарается вырвать путевку в следуюий раунд Лиги Европы.

Легко на "Велодроме" точно не будет.

Непростую жизнь игрокам украинского клуба постарается устроить и Хоакин Корреа.

Переезд во Францию дался аргентинцу непросто - пока в его активе 0 голов во всех турнирах.

Но он не сдается и его поддерживает его девушка - Кьяра Казираги.

Поклонники итальянского футбола сразу же обратили внимание на знакомую фамилию.

Да, это дочь легенды "Лацио" Пьерлуиджи Казираги.

Очевидно, Хоакин познакомился с красоткой во время выступлений в составе римских "орлов".

Пройти мимо такой красоты действительно невозможно.