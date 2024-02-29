Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
Разошлись молодые люди не друзьями
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Эксекиэль Паласиос наслаждается выдающимся сезоном в "Байере", который рвется к чемпионству в Бундеслиге.
А вот в личной жизни аргентинца не все так просто.
Бывшая девушка футболиста Йесика угрожает пустить с молотка медаль чемпиона мира, которую Эксекиэль получил в Катаре немногим более года назад.
И это далеко не единственная ценная вещь, которая есть у девушки.
Причина проста - красотка требует у спортсмена оплаты ее ипотеки.
По ее мнению, это достаточная компенсация за пять лет отношений.
Пара рассталась в прошлом году и Йесика уже неоднократно высказывалась негативно про Паласиоса (который изменял ей) и его семью (которая считала ее "грязью").
Девушка уже опубликовала фото с мужчиной, который держит футболку сборной Аргентины с подписью "первый лот продан".
Кажется, у Эксекиэля не так много времени.
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