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Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО

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Разошлись молодые люди не друзьями

Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО

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UA-Футбол
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Эксекиэль Паласиос наслаждается выдающимся сезоном в "Байере", который рвется к чемпионству в Бундеслиге.

А вот в личной жизни аргентинца не все так просто.

Бывшая девушка футболиста Йесика угрожает пустить с молотка медаль чемпиона мира, которую Эксекиэль получил в Катаре немногим более года назад.

И это далеко не единственная ценная вещь, которая есть у девушки.

Причина проста - красотка требует у спортсмена оплаты ее ипотеки.

По ее мнению, это достаточная компенсация за пять лет отношений.

Пара рассталась в прошлом году и Йесика уже неоднократно высказывалась негативно про Паласиоса (который изменял ей) и его семью (которая считала ее "грязью").

Девушка уже опубликовала фото с мужчиной, который держит футболку сборной Аргентины с подписью "первый лот продан".

Кажется, у Эксекиэля не так много времени.

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