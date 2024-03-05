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Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО

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Пока папочка зарабатывает

Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО

instagram.com/georginagio

UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду с "Аль-Насром" продолжают бороться за лидерство в чемпионате Саудовской Аравии.

А вторая половинка футболиста с детьми заскучали дома и решили махнуть на отдых в Европу.

Джорджина Родригес с детьми Роналду отправилась в Париж, где все вместе отдохнули в Диснейленде.

Соответствующее фото девушка опубликовала в своем инстаграме.

Похоже, все отлично провели время.

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