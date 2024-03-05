Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
Пока папочка зарабатывает
instagram.com/georginagio
Криштиану Роналду с "Аль-Насром" продолжают бороться за лидерство в чемпионате Саудовской Аравии.
А вторая половинка футболиста с детьми заскучали дома и решили махнуть на отдых в Европу.
Джорджина Родригес с детьми Роналду отправилась в Париж, где все вместе отдохнули в Диснейленде.
Соответствующее фото девушка опубликовала в своем инстаграме.
Похоже, все отлично провели время.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Это не моя проблема". Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
- Источник: В сборной Украины удивлены опубликованным Минмолодьспорта списком игроков
- Ливерпуль, Сити и Арсенал на вершине, Челси - во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн