Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО

Криштиану Роналду с "Аль-Насром" продолжают бороться за лидерство в чемпионате Саудовской Аравии.

А вторая половинка футболиста с детьми заскучали дома и решили махнуть на отдых в Европу.

Джорджина Родригес с детьми Роналду отправилась в Париж, где все вместе отдохнули в Диснейленде.

Соответствующее фото девушка опубликовала в своем инстаграме.

Похоже, все отлично провели время.