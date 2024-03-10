"Обязательно заведу свиней". Эрлинг Холанд. Покоряет АПЛ, но мечтает о ферме

Британское издание FourFourTwo составило список десяти лучших нападающих мира на данный момент. Эрлинг Холанд, являющийся форвардом сборной Норвегии и "Манчестер Сити", в этом списке занимает второе место. О футбольных талантах и добродетелях этого игрока уже сказано немало слов и написано множество строк. Но что известно о его внефутбольной жизни? У парня – довольно приземленные мечты.

Как известный футболист проводит свое свободное время

Эрлинг Холанд – молодой и выдающийся футболист, который за короткое время получил признание на мировой арене. Но, несмотря на его звездную популярность, он не забывает оставаться обычным парнем, который мечтает о своей собственной ферме. Да, вам не послышалось! В своих социальных сетях Эрлинг не стесняется показывать ту сторону своей жизни, где он ездит на тракторе, работает бензопилой и ухаживает за коровами. Сам футболист родился в Англии, где тогда играл его отец, но вырос он в фермерском городке Брюне в его родной Норвегии.

"Мне нравится делать много разных вещей, чтобы не думать о футболе и не перегореть. Нужно уметь полностью переключаться и жить обычной жизнью. Потому что быть футболистом непросто, это большое давление. Когда это возможно, я пытаюсь заниматься чем-то отвлекающим меня от футбола Одним из таких занятий является работа на ферме: вождение трактора, кормление коров или что-то еще... Сейчас у меня нет коров или свиней, но я обязательно заведу их на своей ферме в будущем. Да, думаю, после выхода на футбольную пенсию у меня будет небольшая ферма. Я не знаю, где будет эта ферма, но я абсолютно уверен, что у меня будут животные", – говорил Эрлинг в интервью Sky Sports.

Как однажды утром он проснулся звездой Бундеслиги

О своей популярности Холанд говорит с осторожностью, потому что не считает это главным. В возрасте 19-ти лет норвежский футболист из австрийского "РБ Зальцбург" забил три мяча в ворота бельгийского "Генка" в своем дебютном матче в Лиге чемпионов. После перехода в дортмунскую "Боруссию", он стал первым нападающим в истории Бундеслиги, который забил 8 мячей в своих первых 4 матчах за клуб. Об этом сообщает Twitter Opta:

"Эрлинг Холанд является первым игроком, забившим 8 мячей в своих первых 4 матчах за клуб Бундеслиги", - говорится в сообщении.

Настоящий феномен "Манчестер Сити"

Позже, в возрасте 21 года, норвежский футболист присоединился к "Манчестер Сити". Он подписал контракт с клубом до лета 2027-го года. Его переход был объявлен 13 июня. Холанд тогда выразил свое восхищение:

"Это особый день для меня и моей семьи. Я всегда смотрел матчи Манчестер Сити, а в последние сезоны мне это нравилось больше. Вы не можете не увлекаться стилем игры команды, ведь это интересно. "Манчестер Сити" создает много идеально подходящих моментов для такого игрока, как я. В этой команде множество футболистов высокого класса, а Гвардиола – один из самых выдающихся тренеров всех времен. Поэтому я считаю, что нахожусь в правильной команде, чтобы реализовать свои амбиции. Хочу забивать голы, выигрывать трофеи и совершенствоваться как игрок , уверен, что смогу сделать это здесь. Это отличный переход для меня. Не могу дождаться начала предсезонной подготовки".

Следует отметить, что отец Эрлинга, Альф – Инге – Холанд, также защищал цвета "Манчестер Сити" с 2000 по 2003 год. Примечательно, что подписал контракт с горожанами также 13-го июня, ровно 22 года назад.

Эрлинг Холанд – это футбольный талант, который продолжает поражать мир своими достижениями! Он достиг космической высоты с вполне земными мечтами.

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