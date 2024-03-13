Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО

Максим Третьяков продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок, из-за которой пропустил уже полгода.

Его жена, можно сказать, тоже полгода была "вне игры".

Основной аккаунт в инстаграме лайфстайл/бьюти-блогера Лизы был заблокировал и только несколько дней назад блокировку сняли.

По такому поводу красотка сразу же порадовала верных поклонников яркими кадрами для поднятия активности.

Теперь ждем возвращения в игру Максима.