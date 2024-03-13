Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
Пока муж восстанавливается после травмы
instagram.com/tretyakovaliza
Максим Третьяков продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок, из-за которой пропустил уже полгода.
Его жена, можно сказать, тоже полгода была "вне игры".
Основной аккаунт в инстаграме лайфстайл/бьюти-блогера Лизы был заблокировал и только несколько дней назад блокировку сняли.
По такому поводу красотка сразу же порадовала верных поклонников яркими кадрами для поднятия активности.
Теперь ждем возвращения в игру Максима.
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