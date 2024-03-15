Лидер Арсенала побывал на матче НБА и обменялся майками со звездой Бостона. ФОТО

На неделе Букайо Сака помог "Арсеналу" пройти "Порту" и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов (где "канониры" встретятся с "Баварией").

Отпраздновать такое событие лидер лондонцев решил посещением матча НБА.

Сака побывал на матче "Бостона" и "Финикса" (127:112).

Симпатии футболиста были на стороне "Селтикс", о чем свидетельствует совместное фото со звездой команды Джейленом Брауном, с которым игрок обменялся майками.

Похоже, походы на баскетбол становятся все более популярным занятием среди звезд футбола.