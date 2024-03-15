Она сказала ДА. Защитник Динамо сделал предложение своей девушке. ФОТО

В чемпионате Украины настала пауза, часть футболистов укатили в расположение сборных, а часть - получила несколько дней отдыха.

Защитник "Динамо" Максим Дячук решил воспользоваться моментом и сделать важный шаг в своей жизни.

Футболист сделал предложение руки и сердца своей девушке Марии.

Конечно же, она ответила согласием, о чем сообщил официальный аккаунт "Динамо" в инстаграме.