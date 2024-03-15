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Она сказала ДА. Защитник Динамо сделал предложение своей девушке. ФОТО

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Важное событие в жизни игрока

Она сказала ДА. Защитник Динамо сделал предложение своей девушке. ФОТО

instagram.com/fc_dynamo_kyiv

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Украины настала пауза, часть футболистов укатили в расположение сборных, а часть - получила несколько дней отдыха.

Защитник "Динамо" Максим Дячук решил воспользоваться моментом и сделать важный шаг в своей жизни.

Футболист сделал предложение руки и сердца своей девушке Марии.

Конечно же, она ответила согласием, о чем сообщил официальный аккаунт "Динамо" в инстаграме.

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