Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО

Эрмедин Демирович - новая звезда Бундеслиги и сборной Боснии.

Сегодня нападающий "Аугсбурга" постарается огорчить сборную Украины.

Больше всех за него будет болеть его невеста Сандра.

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Зимой этого года футболист сделал девушке предложение и она ответила согласием.

Знакомимся ближе с красоткой и надеемся, что они с женихом сегодня остануться разочарованными.