Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО
Сегодня ее жених постарается огорчить нашу сборную
instagram.com/ssandra.vc
Эрмедин Демирович -
Сегодня нападающий "Аугсбурга" постарается огорчить сборную Украины.
Больше всех за него будет болеть его невеста Сандра.
-
Больше горячих фото девушек из мира футбола - в нашем telegram-канале!
Зимой этого года футболист сделал девушке предложение и она ответила согласием.
Знакомимся ближе с красоткой и надеемся, что они с женихом сегодня остануться разочарованными.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Цыганков и еще четыре игрока не попали в заявку сборной на матч с Боснией
- Алонсо высказался о возможности возглавить Ливерпуль
- Израиль - Исландия. Анонс и прогноз полуфинала плей-офф Oтбора на Евро-2024 на 21.03.2024
- От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн