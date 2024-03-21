  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО

Новости
Обновлено

Сегодня ее жених постарается огорчить нашу сборную

Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО

instagram.com/ssandra.vc

UA-Футбол
Новина українською

Эрмедин Демирович - новая звезда Бундеслиги и сборной Боснии.

Сегодня нападающий "Аугсбурга" постарается огорчить сборную Украины.

Больше всех за него будет болеть его невеста Сандра.

Зимой этого года футболист сделал девушке предложение и она ответила согласием.

Знакомимся ближе с красоткой и надеемся, что они с женихом сегодня остануться разочарованными.

По теме
yellow-arrow
Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
yellow-arrow
От Мальдив до вертолетов: как футболисты сборной Украины делали предложения своим половинкам
yellow-arrow
В том числе и кубок ЛЧ из Киева. Очаровательная жена Лунина устроила тур по музею Реала. ФОТО
Босния и Герцеговина вТренде
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости