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Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО

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Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО

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UA-Футбол
Новина українською

В чемпионатах наступила пауза на матчи сборных и многие футболисты отправились в расположение своих национальных команд.

Те же, кого в сборную не позвали, получили отдых.

Владислав Кочергин решил провести небольшой отпуск в Испании.

Футболист польского "Ракува" с женой Кариной прилетели в Мадрид.

Об этом сообщила вторая половинка игрока, поделившись серией фото с прогулки по городу.

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