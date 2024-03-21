Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО

В чемпионатах наступила пауза на матчи сборных и многие футболисты отправились в расположение своих национальных команд.

Те же, кого в сборную не позвали, получили отдых.

Владислав Кочергин решил провести небольшой отпуск в Испании.

Футболист польского "Ракува" с женой Кариной прилетели в Мадрид.

Об этом сообщила вторая половинка игрока, поделившись серией фото с прогулки по городу.