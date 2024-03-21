Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
Поддерживать нашу команду будут из Испании
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В чемпионатах наступила пауза на матчи сборных и многие футболисты отправились в расположение своих национальных команд.
Те же, кого в сборную не позвали, получили отдых.
Владислав Кочергин решил провести небольшой отпуск в Испании.
Футболист польского "Ракува" с женой Кариной прилетели в Мадрид.
Об этом сообщила вторая половинка игрока, поделившись серией фото с прогулки по городу.
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