Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
Эпатажная блондинка в своем репертуаре
instagram.com/wanda_nara
Ванда и Мауро Икарди - одна из самых известных футбольных пар.
Известных, по большей части, своей скандальностью.
В последнее время в отношениях супругов наметилось потепление и новостей о разводе стало меньше.
Однако, это не мешает Ванде попадать в заголовки СМИ благодаря своей эпатажности.
Аргентинская красотка опубликовала серию снимков в своих соцсетях.
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Блондинка в откровенном наряде позирует возле и в салоне роскошной Ferrari.
Фанаты (коих у Ванды 17 миллионов в одном только инстаграме) - в восторге.
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