Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО

Ванда и Мауро Икарди - одна из самых известных футбольных пар.

Известных, по большей части, своей скандальностью.

В последнее время в отношениях супругов наметилось потепление и новостей о разводе стало меньше.

Однако, это не мешает Ванде попадать в заголовки СМИ благодаря своей эпатажности.

Аргентинская красотка опубликовала серию снимков в своих соцсетях.

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Блондинка в откровенном наряде позирует возле и в салоне роскошной Ferrari.

Фанаты (коих у Ванды 17 миллионов в одном только инстаграме) - в восторге.