Красотка дня. Очаровательная девушка молодой звезды сборной Исландии. ФОТО
Ее бойфренд играет в Лилле у Пауло Фонсеки
instagram.com/vedisagla
Хакон Харальдссон - восходящая звезда сборной Исландии.
Футболист выступает за "Лилль" под руководством Пауло Фонсеки и демонстрирует огромный прогресс.
Сегодня он должен выйти против сборной Украины с первых минут.
А поддерживать его будет его девушка Ведис, с которой мы сегодня и знакомимся поближе.
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