Красотка дня. Очаровательная девушка молодой звезды сборной Исландии. ФОТО

Хакон Харальдссон - восходящая звезда сборной Исландии.

Футболист выступает за "Лилль" под руководством Пауло Фонсеки и демонстрирует огромный прогресс.

Сегодня он должен выйти против сборной Украины с первых минут.

А поддерживать его будет его девушка Ведис, с которой мы сегодня и знакомимся поближе.