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Красотка дня. Очаровательная девушка молодой звезды сборной Исландии. ФОТО

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Ее бойфренд играет в Лилле у Пауло Фонсеки

Красотка дня. Очаровательная девушка молодой звезды сборной Исландии. ФОТО

instagram.com/vedisagla

UA-Футбол
Новина українською

Хакон Харальдссон - восходящая звезда сборной Исландии.

Футболист выступает за "Лилль" под руководством Пауло Фонсеки и демонстрирует огромный прогресс.

Сегодня он должен выйти против сборной Украины с первых минут.

А поддерживать его будет его девушка Ведис, с которой мы сегодня и знакомимся поближе.

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