Тоттенхэм - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ

Братья по несчастью встречаются в 31-м туре, две худшие лондонские команды АПЛ (хотя "Тоттенхэм" выше в турнирной таблице, чем "Кристал Пэлас" по разнице мячей, но и требования к "шпорам" выше). Грозный когда-то "Вест Хэм" полностью проваливает сезон, не видно за счет чего могут спастись "молотобойцы".

Как вариант, может Ярмоленко поможет своей команде, в прошлом матче украинец вышел на поле всего минут на десять, учитывая плотный график игр, сейчас Андрей вполне может появиться на поле в стартовом составе.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Тоттенхэм 22:15 Вест Хэм

Телетрансляция – Setanta

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Для команды Моуриньо чемпионат возобновился матчем с "Ман Юнайтед", сложно было "Хотспур", особого впечатления "шпоры" не произвели, но отстояли ничью 1:1. "Тоттенхэм" продолжает борьбу за еврокубковую зону, пока находится на восьмом месте, при этом не теряет надежд подняться на лигочемпионовские позиции.

"Вест Хэму" главное удержаться в элите, никакие другие перспективы в этом чемпионате для подопечных Мойеса не светят. Потенциал у "молотобойцев" достаточно высокий, есть кадровые ресурсы, но сможет ли шотландский специалист, который в декабре вернулся в Лондон, решить единственную задачу на остаток сезона. В 30-м туре "Вулверхэмптон" без особых проблем справился с командой Мойеса (0:2).

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В ноябре прошлого года последний раз встречались "Тоттенхэм" и "Вест Хэм". Встреча та получилась очень зрелищной, хоть и с минимальной интригой. Голы Сон Мина, Моура и Кейна сделали преимущество "шпор" внушительным – 3:0. Но "молотобойцы" едва не сотворили камбек – Антонио и Огбонна сделали счет более приличным для гостей (3:2).

Интересная тенденция просматривается в очных встречах этих команд, в четырех последних матчах побеждали гости. В апреле 2019-го "молотобойцы" обыграли "шпоры" на его новом стадионе – Майкл Антонио забил победный гол. Сейчас о подобном успехе гости могут только мечтать, вряд ли даже ничью они увезут со стадиона "Тоттенхэм". Значительно больше шансов на успех у хозяев. Прогноз: победа хозяев 2:0.