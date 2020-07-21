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Уотфорд - Манчестер Сити. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 21 июля, начало встречи в 20:00

Уотфорд - Манчестер Сити. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Нестабильность "Манчестер Сити" не может не беспокоить Гвардиолу. После карантинной паузы "горожане" сыграли десять матчей, в которых одержали семь побед, пять из них с крупным счетом, при этом и три поражения в пассиве манчестерского клуба. К тому же самая бескомпромиссная команда АПЛ, последний раз "Сити" расходился миром со своим соперником еще в январе месяце. 20 матчей без ничьих. И эта бескомпромиссность дорого стоит "горожанам" - на прошлых выходных "Арсенал" поквитался за июньское поражение 0:3 и выбил "Сити" из Кубка Англии (2:0).

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Викаридж Роуд (Уотфорд)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Уотфорд 20:00 Ман Сити

Телетрансляция – канал "Setanta"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

"Уотфорд" борется за сохранение места в Премьер-лиге. Пока три очка преимущества у "шмелей" перед преследователями и 17-е место в турнирной таблице. Но кто знает, что будет в последних турах? В прошлую пятницу "Уотфорд" проиграл важный матч "Вест Хэму" 1:3, одному из конкурентов за спасение. Эта неудача стоила главному тренеру его кресла, Найджел Пирсон был уволен и сейчас Хейден Маллинс готовит "шмелей" к матчу с "Ман Сити".

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Последний раз эти соперники встречались в сентябре прошлого года и "Ман Сити" камня на камне не оставил от "Уотфорда" - 8:0. Ранее был финал Кубка Англии, в котором "горожане" одержали победу 6:0. Общая победная серия манкунианцев над "шмелями" составляет 12 матчей, пять из них разгромы.

Казалось бы, очень удобный соперник как раз вовремя подвернулся команде Гвардиолы. Необходимо поддерживать форму и вернуть уверенность в своих силах после проигранного чемпионата и неудачи в Кубке. А впереди еще Лига Чемпионов, необходимо готовиться к матчу с "Реалом" (других задач в сезоне у "горожан" уже нет). Но и "Уотфорд" со своей сверх мотивацией может преподнести сюрприз, ведь любая неудачная серия рано или поздно завершается. И все же сделаем осторожный прогноз на минимальную победу гостей за счет класса. Прогноз: победа Ман Сити 2:1.

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В статье: Манчестер Сити Уотфорд Прогнозы
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