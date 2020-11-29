Челси - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ

И "Челси", и "Тоттенхэм" по результатам десятого тура могут возглавить борьбу за лидерство в чемпионате Англии. Благосклоный и щедрый "Ливерпуль" подарил такую возможность конкурентам. Присутствует хороший стимул у лондонских команд сыграть на максимуме, повысить ставки и в принципиальном дерби почувствовать градус невероятного напряжения. Нет сомнений, что "аристократы" и "шпоры" на "Стэмфорд Бридж" распишут красивый матч, и каждый сделает ставку на победу.

АПЛ. Десятый тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Челси 18:30 Тоттенхэм

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В этом году уже дважды между собой встречались эти соперники. В феврале в Премьер-лиге "синие" отпраздновали победу 2:1. Причем все три мяча в матче забивали игроки "Челси", Жиру и Алонсо поразили ворота "Тоттенхэма", а Рюдигер на последних минутах срезал мяч в свои ворота.

Совсем недавно – 29 сентября - в Кубке английской лиги "Хотспур" взял реванш за то зимнее поражение. Хотя основное время завершилось вничью 1:1, на гол Вернера ответил точным ударом Ламела. Затем в серии послематчевых пенальти больше повезло "Тоттенхэму", промах допустил Маунт.

Последние противостояния между "Челси" и "Тоттенхэмом" получались не очень результативными. За последние два года сыграно шесть поединков, в которых забито 13 мячей (в среднем чуть больше двух мячей за игру). Тем не менее, напряжение во встречах этих команд всегда очень высокое, к тому же должно прорвать их. Наконец. Ведь еще три-пять лет назад случались матчи, в которых забивали шесть и даже восемь голов.

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"Тоттенхэм" имеет в своем активе серию из пяти побед подряд. В трех последних матчах "шпоры" вообще не пропускали. Среди недели в Лиге Европы команда Моуриньо разгромила "Лудогорец" 4:0. Но более ценной можно считать победу в АПЛ над "Ман Сити". Неделю назад команда Гвардиолы уступила лондонцам 0:2; уступила по делу.

Что общего у "Тоттенхэма" и "Челси", так это всего одно поражение в пассиве (в АПЛ) и схожесть в оборонных действиях. Еще в сентябре "аристократы" уступили "Ливерпулю" 0:2. А "шпоры" также в первый месяц осени проиграли "Эвертону" 0:1.

Тут интересно отметить, что подопечные Лэмпарда не проигрывали после того самого матча с "Тоттенхэмом" в Кубке лиги. В этой серии у "синих" семь побед и три ничьи. В Лиге Чемпионов четыре дня назад "синие" без особых проблем разобрались с "Ренном" 2:1. А в прошлом туре АПЛ без особых сложностей обыграли "Ньюкасл".

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 167 матчей

72 победы Челси, 41 ничья, 54 победы Тоттенхэма

Общий счет – 259:238

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Жозе Моуриньо против своей бывшей команды, которую хорошо знает, и знает ее слабые стороны. Фрэнк Лэмпард кое-что изменил в "Челси", но далеко не все. Однако решающим может оказаться не фактор "бывшего тренера", а кадровый вопрос. У гостей из-за травм не сыграют Алдервейрелд, Ламела и Ло Чельсо. А вот у хозяев нет травм, все здоровы и готовы к поединку.

Челси: Менди, Джеймс, Зума, Рюдигер, Чилвелл, Канте, Ковачич, Маунт, Зиеш, Абрахам, Вернер.

Тоттенхэм: Льорис, Регилон, Родон, Дайер, Орье, Хейбьерг, Сиссоко, Ндомбеле, Сон Мин, Бергвейн, Кейн.

ПРОГНОЗ

Угадать, предсказать или спрогнозировать результат дерби всегда дело неблагодарное. Тем более, если два таких эмоциональных и непредсказуемых тренера, как Моуриньо и Лэмпард встречаются между собой. Пока англичанин имеет преимущество над португальцем – две победы против кубковой ничьи, условно ставшей победой. Но рискнем предположить, что Жозе в этот раз возьмет верх над Фрэнком, чисто и без вариантов с дополнительным временем или серией пенальти. После расправы над "Ман Сити" это стало бы очередным логичным успехом "шпор". Прогноз: победа Тоттенхэма 2:0.