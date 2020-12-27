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Вест Хэм - Брайтон. Анонс и прогноз на матч
Чего ждать от матча английской Премьер-лиги Вест Хэм - Брайтон, 27 декабря 2020
Один набранный балл в двух последних матчах отбросил "Вест Хэм" в привычную сферу обитания - в середину турнирной таблицы. Поражение от "Челси" было особенно болезненным - 0:3. Впрочем, сегодня команда Дэвида Мойеса имеет прекрасную возможность вернуться на победный путь, ведь в соперниках один из претендентов на вылет. Хотя "Брайтон" наверняка нельзя назвать "сладкой булочкой". Недавно о нее сломал зубы действующий чемпион "Ливерпуль".
27 декабря. Лондон. Олимпийский стадион
"Вест Хэм" (Лондон) 16:15 "Брайтон"
Арбитр: Саймон Хупер
Телетрансляция - Сетанта Спорт
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
- В рамках высшего дивизиона "Вест Хэм" и "Брайтон" встречаются 11-й раз. Сейчас более чем серьезное преимущество у "Брайтона" - пять побед, четыре ничьих и одно поражение. Единственный раз молотобойцы выиграли у соперника в элите еще в 1983-м!
- Три последних матча в Премьер-лиге между этими соперниками завершались вничью. Перед этим трижды в рамках АПЛ побеждал "Брайтон".
- "Вест Хэм" на своем поле набрал 11 очков. Это седьмой результат в лиге. "Брайтон" на выезде имеет восемь баллов (условное 14 место).
- "Брайтон" не может победить уже в пяти матчах подряд. Три из этих поединков завершились ничьими. В предыдущих двух турах команда Грэма Поттера не смогла обыграть "Шеффилд" и "Фулхэм" - команды, находящиеся в зоне вылета.
- Почти треть своих голов в текущем чемпионате (шесть из 21-го) "Вест Хэм" забил после 80-й минуты.
- В трех матчах, в которых голами отличился Джарред Боуэн, "Вест Хэм" обязательно побеждал.
- Лучший бомбардир "Брайтона" - Нил Мопе, на его счету четыре гола. Правда, последний раз он забивал еще в начале октября. С тех пор он молчит в восьми матчах подряд.
- Андрей Ярмоленко в текущем сезоне принял участие в шести матчах Премьер-лиги. Но ни разу он не играл с первых минут и результативными действиями не отличался.
КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
У "Вест Хэма" давно травмирован Масуаку. Вряд ли сможет сыграть Майкл Антонио. Его отсутствие наконец позволила Себастьяну Алле иметь постоянное место в основе. У "Брайтона" давно травмирован Флорин Андоне - румынский форвард, который в августе вернулся из аренды в "Галатасарае".
У "Брайтона" очень хорошую статистику против "Вест Хэма" в последних сезонах. Но каждая серия рано или поздно заканчивается. На этот раз молотобойцы подходят к игре в лучшей форме. Конечно, это будет тяжелый матч для команды Мойеса, но Боуэн, Райс, Алле, Соучек и другие должны в конечном итоге склонить чашу весов в свою пользу. Учитывая предыдущий опыт, "Брайтон" не оставит поле без забитого гола.
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