Манчестер Юнайтед - Уотфорд: Анонс и прогноз матча Кубка Англии

Кубок Англии, 1/32 финала

9 января, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Трансляция матча - Сетанта Спортс

Розыгрыш Кубка Англии в этом сезоне начинается и для "Манчестер Юнайтед" и "Уотфорда". Команды знакомы между собой в выступлениях в АПЛ, однако гости матча пока опустились в Чемпионшип. Сможет ли откровенный андердог поединка навязать борьбу достаточно мощным в этом сезоне "красным дьяволам"?

История противостояния

Команды между собой встречались 34 раза. 23 матча закончились победой "Манчестер Юнайтед", шесть раз верх брал "Уотфорд" и еще было зафиксировано пять ничейных результатов. За последние 19 поединков (с 1987 года) "шершни" выиграли всего два раза при 17 победах "маникунианцев". Последний раз это произошло в прошлом сезоне, когда подопечных Сульшера сильно лихорадило.

Кадры

Нападающий хозяев Эдинсон Кавани продолжает отбывать свою трехматчевую дисквалификацию за якобы расистские высказывания и не сыграет в этом матче. Также не смогут принять участие в поединке игроки "Манчестер Юнайтед" Факундо Пеллистри и Фил Джонс, однако их отсутствие сильно не повлияет на команду.

За гостей встречи не сыграют из-за травм Деле-Башира, Кина Саксесс и Кабаселе. Если потеря первых трех сильно не скажется на игре "Уотфорда", то отсутствие последнего, основного защитника команды, может оставить негативный след на результате.

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Цифры, факты и шансы

За последние 19 матчей между этими командами "Манчестер Юнайтед" выиграл 17 раз.

Между поединками "красных дьяволов" против "Манчестер Сити" (12 декабря 2020-го и 6 января 2021-го) подопечные Сульшера забили 16 голов за шесть встреч, одержав пять побед и один раз сыграв вничью.

За последние 12 выездных матчей "Уотфорд" забил шесть мячей.

За такое же количество домашних поединков "Манчестер Юнайтед" пропустил 16 голов (шесть из них в том зловещем для "маникунианцев" матче против "Тоттенхэма").

"Уотфорд" сейчас занимает шестое место в Чемпионшипе, и то время как "Манчестер Юнайтед" делит первую позицию в АПЛ с "Ливерпулем".

В шести из последних девяти домашних матчей подопечные Сульшера пропускали хотя бы гол.

Если взять по пять последних поединков обоих коллективов, то только в одном из них было забито более трех голов.

Преимущество "красных дьяволов" в этом матче бесспорное. Мало того, что "шершни" для них очень удобный соперник, еще и разница в составе и классе очевидна. Достаточно высокие коэффициенты на победу хозяев, как для матча с очевидным победителем, можно объяснить турниром - в национальных кубках частенько андердогы берут верх (примером может служить недавний матч мадридского "Атлетико" против представителя Сегунды В, в котором подопечные Симеоне потерпели поражение). Важно для подопечных Сульшера реабилитироваться после очередного вылета в шаге от финала розыгрыша трофея. Если поражение от "Манчестер Сити", который возвращается на тропу побед, еще можно простить, то болельщики просто так не оставят вылет из второго турнира за неделю от "маникунианцев". В матче сыграет резервный состав, поэтому на блестящий разгром ожидать не стоит. Также "Уотфорд" любит "сушить" игру, поэтому при отсутствии быстрого гола, встреча не порадует нас большими цифрами на табло.

Прогноз на матч: Победа Манчестер Юнайтед + Тотал меньше 3,5.