Лестер - Саутгемптон: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 19-й тур

16 января, 22:00. Кинг Пауэр Стэдиум (Лестер)

Субботний слот матчей чемпионата Англии закроет поединок команд, которые борются за высокие места в турнирной таблице. "Лестер" сейчас занимает четвертую позицию в АПЛ, уступая лидеру "МЮ" четырьмя очками. "Саутгемптон" же расположился тремя ступенями ниже и имеет на три зачетных пункта меньше. Если подопечные Брендана Роджерса и в предыдущем сезоне сражались за Лигу Чемпионов, то "святые" уже в текущем начали удивлять своими результатами. Кто же из них все-таки сильнее выглядит перед матчем?

История противостояния

За всю историю команды встречались 91 раз. В 28-ми поединках побеждал "Лестер", 34 встречи остались за "Саутгемптоном" и еще было зафиксировано 28 ничей. Статистика ровная, но в том сезоне произошел исторический случай. "Лисы" победили подопечных Ральфа Газенгюттля со счетом 0:9 (!) на их же стадионе. Этому способствовало быстрое удаление защитника Берндранда, однако "святые" просто банально посыпались после уже трех голов на 19-й минуте поединка. А вот в матче второго круга они собрались и отомстили, хотя и менее критическим счетом - 1:2.

Кадры

Полузащитник хозяев встречи Деннис Прат травмировался в недавнем матче Кубка Англии против "Сток Сити" и пропустит следующие три месяца из-за повреждения задней поверхности бедра. Продолжается восстанавливаться от повреждения правый защитник Рикарду Перейра. В том же кубковом матче получили отдых много игроков основы состава, поэтому в поединке АПЛ "Лестер" подойдет с обновленными силами.

А вот в "Саутгемптона" дела куда хуже. Двое игроков основного состава травмировались в предыдущем матче с "Ливерпулем". Не смогли закончить эту игру самый результативный игрок команды Дэнни Ингс (7 голов + 3 ассиста) и полузащитник Мусса Дженепо. Также в лазарете находятся Вестергорд, Обафеми, Редмонд и Телла.

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Цифры, факты и шансы

"Лестер" не может выиграть у "Саутгемптона" уже пять домашних матчей подряд во всех турнирах. Последняя такая победа "лис" датирована 2016-м годом.

В последних четырех матчах "святых" было забито менее двух голов.

А вот в последних девяти поединках "Лестера" в сетку ворот влетало, как минимум, два мяча.

В домашних матчах этого сезона АПЛ подопечные Роджерса набрали всего 10 очков, в то время как в активе "Саутгемптона" 13 зачетных пунктов в гостях (8 поединков).

В этом противостоянии последнее время хозяева (когда и те, и другие играют на своем стадионе) показывают не лучшие результаты. Подопечные Газенгюттля достаточно неплохо контролируют игру, и в этом сезоне уступили лидерам - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэму", ну и середнячку - "Кристал Пэласу". "Лестер" достаточно сильный, но австрийский специалист сможет разобрать по полочкам игру "лис", однако на победу им не стоит надеяться. У них не хватает многих ведущих исполнителей, да и класс футболистов "Лестера" выше. В этом матче команды имеют поделить очки результативной ничьей, тренерской ничьей.

Прогноз на матч: Лестер - Саутгемптон 1:1.