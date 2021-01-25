Саутгемптон - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

АПЛ 2020/2021, 20-й тур 26 января, 22:15 Англия, Саутгемптон. Стадион "Сент-Мэрис" "Саутгемптон" - "Арсенал"

В рамках 20-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" примет на своем поле лондонский "Арсенал". "Святые" и "канониры" встретятся между собой второй раз за последние четыре дня - в субботу, 23-го явнваря команда Ральфа Хазенхюттля минимально обыграла "пушкарей" в матче 4-го раунда Кубка Англии, благодаря автоголу бразильского защитника Габриэля.

"Саутгемптон"

"Святые" не показывают ничего сверхъестественного в плане структуры игры, но выдают добротный средний сезон по своих мерках. На данный момент у "Саутгемптона" 29 очков и 10-е место в АПЛ.

У Хазенхюттля отлично получается настраивать своих игроков на поединки против именитых клубов: результативная ничья с "Челси" (3:3), уверенная победа над "Эвертоном" (2:0), феерический домашний матч на "Сент-Мэрис" против "Манчестер Юнайтед" (2:3), победный результат в игре с "Ливерпулем" (1:0), а также ничья и победа во встречах с "Арсеналом".

"Арсенал"

Кто бы в начале сезона мог подумать, что на отрезке середины чемпионата "святые" и "пушкари" будут соседями по турнирной таблице, даже больше, "Саутгемптон" будет опережать "Арсенал".

Подопечные Микеля Артеты продолжают показывать супер-нестабильную игру. Как только в конце декабря, после побед в ряд над "Челси", "Брайтоном", "Ньюкаслом", "Вест-Бромвичем" показалось, что лондонцы сумели нащупать нити сбалансированной игры, так сразу же снова последовала непонятная нулевая ничья с "Кристал Пэлас" и совершенно нелепый вылет из Кубка Англии в прошлую субботу от "Саутгемптона".

После 19-ти туров английского национального первенства столичный клуб имеет в своем активе 27 очков и идет на 11-й позиции в таблице. Примечательно, что у "красных" один из лучших показателей в лиге по пропущенных мячах, но несмотря на звездные имена в атаке в лице Обамеянга, Ляказетта и Виллиана, "пушкари" записали на свой счет лишь 23 забитых мяча.

Ориентировочные составы

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертранд, Дженепо, Уорд-Праус, Диалло, Армстронг, Ингз, Уолкотт.

"Арсенал": Лено, Тирни, Холдинг, Суареш, Луис, Сака, Томас, Джака, Смит-Роу, Ляказетт, Обамеянг.

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Прогноз на матч "Саутгемптон" - "Арсенал"

Букмекеры не отдают явного предпочтения ни одной из команд. Скорее всего игра будет достаточно закрытой и не стоит ожидать большого количества забитых мячей. "Пушкари" наверняка захотят отомстить "святым" за поражение в Кубке Англии, но получится ли у подопечных Микеля Артета одержать победу, при всех существующих проблемах в организации игры - большой вопрос!

Прогноз UA-Football - 1:1.