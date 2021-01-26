Вест Бромвич - Манчестер Сити. Прогноз на матч АПЛ

Чуть больше месяца назад последний раз встречались между собой "дрозды" и "горожане". В декабре прошлого года "Вест Бром" расписал ничью с "Ман Сити" 1:1. Команда Гвардиолы тогда заметно старалась, но ничего не смогла поделать с неуступчивым соперником, впрочем, удача сопутствовала гостям на "Этихад". Тут же стоит обратить внимание, что та ничья последняя потеря очков "Сити" в чемпионате на сегодня.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Вест Бромвич 22:15 Манчестер Сити

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В шести последних матчах Премьер-лиги "Ман Сити" одержал победы с общим счетом 13:1. В последнем матче АПЛ команда Гвардиола обыграла "Астон Виллу" 2:0. А также в Кубке Англии "Челтенхэм" был обыгран 3:1. Очень неплохой ход набрали манкунианцы, вышли на первые позиции и по потерянным очкам вообще считаются лидерами чемпионата.

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Если "Сити" идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, то "Вест Бромвич" занимает второе место снизу. В прошлом туре "Вест Хэм" оставил "дроздов" ни с чем – 1:2. Правда, 16 января была победа над "Вулверхэмптоном" (3:2) на его поле. Интересно, три последних матча команда Сэма Эллардайса провела на выезде.

Шансов на успех у "дроздов" не много. Более того, даже забить "Ман Сити" будет непросто. Лучшая оборона у "горожан" в чемпионате Англии, всего 13 пропущенных мячей в 18 играх. Следующий показатель у "Тоттенхэма" - 17 голов.

Отметим, что значимую роль в этих успешных для "Сити" матчах играет и украинский легионер. Александр Зинченко вновь получил доверие от Гвардиолы и выходит на поле в последних четырех поединках АПЛ – все они победные. Снова ожидаем Зинченко в основе и в очередной раз манкунианцы наберут три очка. Даже несмотря на травму лидера команды Кевина де Брюйне. Прогноз: победа гостей 2:0.