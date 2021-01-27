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Эвертон - Лестер. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 27 января, начало встречи в 22:15

Эвертон - Лестер. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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В первой части чемпионата 2020/21 "Лестер" и "Эвертон" заслужили признание главных сенсаций турнира. Эти команды в верхней части турнирной таблицы разбавили компанию грандов, претендовали (и претендуют) на призовые места, но сейчас пришло непростое время, когда должен остаться только один. Ничья их не устроит в очном поединке, а тот, кто потеряет баллы, может выбыть из дальнейшей борьбы за медали. Впрочем, не все так однозначно, по потерянным очкам "лисы" и "ириски" равны.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Эвертон 22:15 Лестер

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на канале Сетанта

Команда Анчелотти одержала победы в трех последних матчах, во всех турнирах. Но в чемпионате не все так гладко - "Эвертон" первого января неожиданно на своем поле проиграл "Вест Хэму" (0:1), правда, затем реабилитировался, в гостях справившись с "Вулверхэмптоном" (2:1).

У подопечных Роджерса пять побед в пяти последних матчах (опять же во всех турнирах). Показательные виктории "Лестер" добыл во встречах с "Челси" (19-й тур АПЛ) и "Саутгемптоном" (18-й тур АПЛ). Оба раза 2:0, достаточно уверенно и с запасом прочности.

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Две игры в запасе у "Эвертона" и если ливерпульский клуб одержит победы в этих двух матчах, может догнать "Лестер" в турнирной таблице (шесть очков разделяет команды). Пока "лисы" идут третьими, и вряд ли готовы уступить свои позиции кому либо, и уж тем более "Эвертону".

В декабре прошлого года "ириски" на поле "Лестера" добыли победу 2:0. Пока это последняя неудача для подопечных Роджерса (в восьми следующих встречах они не проигрывали, при шести победах). А еще летом 2020-го встречались эти команды, тогда снова сильнее был "Эвертон" - 2:1 (уже в Ливерпуле). Сложно что-то прогнозировать в дуэли таких соперников, примерно равного они класса, и находятся в примерно одинаковой форме. В матче может случиться любой сюрприз. А может все закончиться невыразительным миром. Прогноз: ничья 1:1.

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В статье: Карло Анчелотти Брендан Роджерс Эвертон (Ливерпуль) Лестер Сити Прогнозы
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