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Арсенал - Манчестер Юнайтед. Букмекеры назвали фаворита
На выходных, без сомнения, главным матчем в Англии станет противостояние между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". "Манкунианцев" в этом сезоне долгое время недооценивали и не воспринимали как реальных претендентов на победу в АПЛ. Но "Манчестер Юнайтед" остается в группе лидеров, и готов к борьбе за титул.
Коэффициенты Favbet: 2.9 – 3.5 – 2.5
Попадет в топ-4
- Манчестер Юнайтед – 1.35
- Арсенал - 11
Впрочем, в среду команда Сульшера сенсационно уступила дома безнадежному аутсайдеру Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" и опустилась на 2-е место, пропустив вперед "Ман Сити". Тем самым прервав свою 13-матчевую беспроигрышную серию в АПЛ.
У "Арсенала" в этом сезоне шансов на победу в Премьер-Лиге уже нет, но в целом команда Микеля Артеты постепенно оживает и еще мечтает о топ-4 и путевке в Лигу Чемпионов. В 5 из 6 последних матчей Премьер-Лиги лондонцы выиграли
Парадоксально, но "канониры" в 5 матчах Премьер-Лиги подряд не проигрывают "Манчестер Юнайтед". В последний раз они встречались в ноябре, и тогда "Арсенал" добыл минимальную победу 1:0
Предугадать победителя в такой ситуации непросто – обе команды в хорошей форме, класс МЮ выше, но статистика личных встреч в пользу "Арсенала". Есть уверенность лишь в том, что очень много голов не будет. В пользу этого говорят сразу несколько факторов:
- В 4 очных матчах кряду между Арсеналом и МЮ проходит ставка на тотал меньше (2.5)
- Из 9 последних матчей МЮ лишь один раз было забито больше 3 голов (в кубковом поединке против Ливерпуля)
- Нынешний Арсенал играет очень необычно как для себя. Он мало пропускает (20 голов – второй показатель в АПЛ после Манчестер Сити), но и забивает очень мало (12-е место по забитым голам, ниже Астон Виллы и Лидса)
Исходя из этого можно взять тотал голов меньше (2.5), но еще лучше перестраховаться на тот случай, если в матче будет забито ровно 3 гола. Тотал меньше (3.0) – оптимальный вариант в такой ситуации
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