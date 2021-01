Привыкая к новым для себя реалиям. Челси – Бернли. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

31 января. 14:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Грэм Скотт (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В воскресенье вторую часть тура откроют "Челси" и "Бернли", десятая и пятнадцатая команды чемпионата Англии. В активе "пенсионеров" 30 очков после 20 поединков, в то время как у "бордовых" 22 балла после 19 матчей. Для сравнения, лидер таблицы "Манчестер Сити" сыграл все свои встречи и идет в рейтинге с 44 зачетными пунктами – есть на кого равняться.

Томас Тухель появился на базе "Челси" во вторник вечером, но это не помешало ему солидно повлиять на новую команду уже в среду в игре с "Вулверхэмптоном". Немец оставил в запасе Курта Зума, Тимо Вернера и Мейсона Маунта, предложил подопечным сыграть по схеме 3-4-2-1 (зеркало расстановки "волков") и сделать существенный акцент на владение. План не принес голов, однако специалист показал, что под его руководством "синие" станут действовать более вариативно, не чураясь тасовать тактические модули и отталкиваясь от игры оппонента. Тухель знаменит своим маниакальным подходом к разбору соперников – у лондонских фанатов будет возможность это проверить.

Up next for Thomas and the boys... A clash against the Clarets ???? pic.twitter.com/OY0dMSgEOV