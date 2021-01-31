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Привыкая к новым для себя реалиям. Челси – Бернли. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "бордовыми" в рамках чемпионата Англии
Английская Премьер-лига. 21-й тур.
31 января. 14:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Грэм Скотт (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
В воскресенье вторую часть тура откроют "Челси" и "Бернли", десятая и пятнадцатая команды чемпионата Англии. В активе "пенсионеров" 30 очков после 20 поединков, в то время как у "бордовых" 22 балла после 19 матчей. Для сравнения, лидер таблицы "Манчестер Сити" сыграл все свои встречи и идет в рейтинге с 44 зачетными пунктами – есть на кого равняться.
Томас Тухель появился на базе "Челси" во вторник вечером, но это не помешало ему солидно повлиять на новую команду уже в среду в игре с "Вулверхэмптоном". Немец оставил в запасе Курта Зума, Тимо Вернера и Мейсона Маунта, предложил подопечным сыграть по схеме 3-4-2-1 (зеркало расстановки "волков") и сделать существенный акцент на владение. План не принес голов, однако специалист показал, что под его руководством "синие" станут действовать более вариативно, не чураясь тасовать тактические модули и отталкиваясь от игры оппонента. Тухель знаменит своим маниакальным подходом к разбору соперников – у лондонских фанатов будет возможность это проверить.
Up next for Thomas and the boys... A clash against the Clarets ???? pic.twitter.com/OY0dMSgEOV— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 29, 2021
Складывается такое впечатление, что без засилья в лазарете "Бернли" просто забирает то, что оппонент сам ему преподносит. Прямо как в песне группы "Антитіла" – "Бери своє і йди". Правда, в то же время основную часть сезона, в тотальном большинстве случаев, команда Дайча не цепляется там, где соперник обладает концентрацией и внимателен. Результативность у коллектива на крайне низком уровне – всего 13 голов. Из успехов "бордовых" в кампании-2020/21 можно вспомнить победу над "Арсеналом" (0:1), когда Джака глупо подвел "канониров" красной карточкой, а также текущую трехматчевую серию без поражений во всех турнирах. Буксующий "Ливерпуль" (0:1) и подуставшая "Астон Вилла" (3:2) были обыграны примерно в том стиле, который описан в первом предложении абзаца, а "Фулхэм" в Кубке Англии будто вообще на поле и не вышел (0:3). В целом, именно сейчас Шону Дайчу нужно пользоваться хорошей формой своих игроков и обеспечивать команде прописку в Высшем дивизионе, ведь кто знает, хватит ли кондиций на длинную дистанцию (нет).
Our focus shifts to Sunday at Stamford Bridge ????️????#CHEBUR | #UTC | @premierleague pic.twitter.com/mD6GhB41Ny— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 29, 2021
Лазарет "Челси" полностью пуст, Н'Голо Канте восстановился после травмы и присоединился к общей группе команды в четверг. Возможно, он не начнет матч в основе, но на скамейке француз присутствовать должен. "Бернли" же не досчитается Джоша Браунхилла, Эшли Барнса и Чарли Тэйлора.
Прогноз. 2:1. В АПЛ попросту не бывает матчей, где заряженный андердог не способен преподнести сюрприз фавориту, это правда. К тому же, "Бернли" действительно набрал приличный ход и сверкает уверенностью, но и Тухелю ведь необходимо с чего-то начинать – когда, как не сейчас? В противном случае "Челси" рискует остаться без билета в любой из двух еврокубков. Предположим, что разница в классе команд сыграет ключевую роль в этом поединке и отметим, что "синие" не проигрывают "бордовым" в шести последних матчах (5 побед и 1 ничья).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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