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Брайтон - Тоттенхэм. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 31 января, начало встречи в 21:15

Брайтон - Тоттенхэм. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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Команда Моуриньо сама загнала себя в угол, оказавшись откровенно в сложном турнирном положении. Недавние ничьи с "Фулхэмом" и "Вулверхэмптоном" (оба раза 1:1), а также бесславное поражение от "Ливерпуля" (1:3) в прошлом туре, вынудили "шпоры" выпасть из Топ-5. Пока сложно сказать, удастся ли "Хотспур" в ближайшее время вернуться в группу лидеров.

АПЛ. 21-й тур

Стадион: Фалмер (Брайтон энд Хоув)
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд)

Брайтон 21:15 Тоттенхэм

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на канале Сетанта

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"Брайтон" находится критично близко к зоне вылета, всего на расстоянии четырех пунктов. Каждое очко дается "чайкам" очень непросто и за каждое очко приходится сражаться в условиях нестабильности. Как, например, в прошлом туре ничью с "Фулхэмом" расписали подопечные Поттера – 0:0. Ранее была победа над "Лидсом" 1:0 и поражение от "Ман Сити" 0:1.

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В двух последних матчах "Тоттенхэм" обыграл "Брайтон" с одинаковым счетом 2:1. Не очень уверенно, но победа есть победа, тем более, на своем поле. А вот последний матч соперников в Брайтон энд Хоув завершился разгромом "шпор" 3:0. В октябре 2019-го визит лондонцев на Стадион "Фалмер" завершился позором.

Безусловно, в 21-м туре "Тоттенхэм" постарается действовать с позиции силы, буквально с первых минут команда Моуриньо пойдет вперед и постарается забить быстрый гол – это излюбленная тактика Жозе в последнее время, часто она приносит пользу. Хотя без травмированного Кейна неизвестно, насколько успешно справятся лондонцы. "Брайтону" придется много защищаться, и рассчитывать на контратаки, высока вероятность, что "чайки" забьют, все же атакующая линия Грэма Поттера вызывает уважение. Прогноз: победа гостей 2:1.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы
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