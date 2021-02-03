Ливерпуль – Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Английская Премьер-лига, 22-й тур

3 февраля. Ливерпуль, стадион "Энфилд"

"Ливерпуль" 22:15 "Брайтон"

Трансляция – Setanta Sports

"Ливерпулю" на прошлой неделе удалось вернуться на победный путь, последовательно одолев "Тоттенхэм" (1:3) и "Вест Хэм" (1:3). Эти матчи были очень важны для команды после серии неудач, длившейся ещё с Рождества. В обоих встречах с лондонскими коллективами "красные" были безоговорочно лучше, заставив забыть о недавней черной полосе и отсутствие забитых голов на "Энфилде" в 2021-м.

Но без проблем всё не обошлось. В матче со "шпорами" очередное повреждение получил многострадальный Жоэл Матип, который вылетел до конца сезона вслед за ван Дейком и Джо Гомесом. Оставшись без центрбеков, клуб быстро подписал Бена Дэвиса из "Престона" и Озана Кабака из "Шальке". Очень нужные новички, однако смогут ли представители Чемпионшипа и худшей команды Бундеслиги сходу влиться в состав чемпиона – тот ещё вопрос.

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Также в лазарете остаются Фабиньо и Садио Мане. Они скоро должны вернуться в строй, но скорее стоит ждать их к игре с "Манчестер Сити" в следующем туре. "Брайтон" в свою очередь остаётся без Тарика Лэмпти, Данни Уэлбека и Алексиса Макаллисттера. Последнего должен заменить добрый знакомый Клоппа Адам Лаллана.

"Чайки" тоже не теряют времени даром в последних турах, о чем свидетельствуют победы над "Лидсом" (1:0) и все тем же "Тоттенхэмом" (1:0). Между ними вместилась ничья с конкурентами за выживание из "Фулхэма" (0:0). При этом последние успехи коллектива Грэма Поттера – скорее долгожданное вознаграждение за качественную игру, нежели просто стечении обстоятельств и удача. И пускай скромные счета последних поединков не вводят в заблуждение – "Брайтон" ярок и мог забивать куда больше.

Также стоит вспомнить поединок команд в первом круге. Даже при кошмарном разгроме от "Астон Виллы" с 7 пропущенными "Ливерпуль" не выглядел так безнадёжно, как в игре на "Фалмер" в первом круге, хоть им удалось увезти оттуда очко. Тогда "Брайтон" был лучше в множестве компонентов и откровенно шокировал "мерсисайдцев". Посмотрим, удастся ли "чайкам" вновь навязать чемпиону свою игру.

Составы:

"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон, Хендерсон, Кабак, Александер-Арнольд – Вейнадум, Окслейд-Чемберлен, Тиаго – Джонс, Фирмино, Салах

"Брайтон": Санчес – Уэбстер, Данк, Уайт – Марч, Биссума, Грос, Велтман – Троссар, Лаллана, Мопе