Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 25-й тур

21 февраля, 21:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Пол Тирни

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Команды с разными задачами на этот сезон противостоять в 25-м туре чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" неожиданно для всех ворвался в лидирующую гонку, однако Оле Гуннар Сульшер заявил, что не нужно питать большие надежды и цели стать взять трофей АПЛ в этом сезоне нет. А вот "Ньюкасл" за последние полгода часто появлялся на страницах СМИ из-за околофутбольных баталий: клуб уже несколько месяцев пытаются купить шейхи. А пока без вливания нефтяных денег "сороки" болтаются на дне таблицы. Смогут разные полюса плюс и минус дать в итоге плюс (позитив в футбольном плане), или законы математики не подчиняются никому?

История противостояния

Команды встречались между собой 170 раз. За победами ведет "Манчестер Юнайтед" - 88 на 43. Еще в 39-ти матчах никто не взял верх. Последний раз команды встречались в октябре прошлого года. Тогда забивали только "маникунианцы”: на автогол Люка Шоу подопечные Сульшера ответили четырьмя взятием ворот, три из которых были после 85-й минуты.

