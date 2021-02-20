Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 25-й тур

21 февраля, 21:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Пол Тирни

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Команды с разными задачами на этот сезон противостоять в 25-м туре чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" неожиданно для всех ворвался в лидирующую гонку, однако Оле Гуннар Сульшер заявил, что не нужно питать большие надежды и цели стать взять трофей АПЛ в этом сезоне нет. А вот "Ньюкасл" за последние полгода часто появлялся на страницах СМИ из-за околофутбольных баталий: клуб уже несколько месяцев пытаются купить шейхи. А пока без вливания нефтяных денег "сороки" болтаются на дне таблицы. Смогут разные полюса плюс и минус дать в итоге плюс (позитив в футбольном плане), или законы математики не подчиняются никому?

История противостояния

Команды встречались между собой 170 раз. За победами ведет "Манчестер Юнайтед" - 88 на 43. Еще в 39-ти матчах никто не взял верх. Последний раз команды встречались в октябре прошлого года. Тогда забивали только "маникунианцы”: на автогол Люка Шоу подопечные Сульшера ответили четырьмя взятием ворот, три из которых были после 85-й минуты.

4️⃣ goals put Newcastle to the sword on their last visit to Old Trafford! ⚔️#MUFC #MUNNEW pic.twitter.com/We16wyBF8q — Manchester United (@ManUtd) February 20, 2021

"Ньюкасл" сумел поехать с победой с "Олд Траффорд" всего один раз с 1972 года. В сезоне 2013/2014 “сороки” выиграли 0: 1. Отметим, что несколькими месяцами перед той игрой с поста главного тренера ушел Сэр Алекс Фергюсон.

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"Манчестер Юнайтед"

Если убрать сенсационное поражение от "Шеффилда", то команда сейчас в неплохом тонусе, однако на три фронта ей сейчас тяжело играть. В матче с "Эвертоном" "маникунианцы" пропустили на 90+5 минуте, с партнером “клинков” по ​​зоне вылета "Вест Бромом" сыграли 1:1, а вот "Реал Сосьедад" в Лиге Европы на выезде разгромили 0:4 (правда, матч проходил в итальянском Турине). Нестабильность присуща подопечным Олег Гуннара Сульшера.

"Ньюкасл"

А вот в "сорок" все гораздо хуже: всего две победы в 15 последних матчах. Зато какие! Избитый был "Эвертон" на "Гудисоне" и "Саутгемптон" на "Сент-Джеймс Парк". На выезде у подопечных Стива Брюса лишь 10 очков в 11 встреч, да и в последнее время дома "Ньюкасл" не впечатляет - явно не крепость, указанная в названии команды.

???????? — Newcastle United FC (@NUFC) February 20, 2021

Кадры

Оле Гуннар Сульшер заявил, что Фил Джонс и Погба не сыграют в матче. Также норвежец не уверен на счет участия Эдинсона Кавани, Донни ван де Бека и Скотта Мактоминея. Первые двое не поехали на поединок Лиги Европы в Турин из-за травмы, а последний получил повреждения как раз во встрече против "Реал Сосьедада".

"Сорокам" же не поможет лучший бомбардир команды Каллум Уилсон. Ему компанию тех, кто не попадет в заявку, составят Фабиан Шер и Хавьер Манкильйо.

Цифры, факты и шансы

За последние 12 матчей "красные дьяволы" потерпели поражение лишь в одном.

За это же период "Ньюкасл" девять раз был побежденным (однажды после дополнительного времени в Кубке против "Арсенала”).

Дома "МЮ" набрал 18 очков в 12 матчах, в то время как "сороки" на выезде 11 пунктов.

"Ньюкасл" за 49 лет всего один раз победил "маникунианцев" на "Олд Траффорд".

В лучших бомбардиров команд Бруно Фернандеша и Каллума Уилсона по 14 и 10 голов соответственно.

"Красные дьяволы" – самые результативные в чемпионате. На их счету 50 забитых мячей.

В "Ньюкасла" в два раза меньше - 25.

Подопечные Оле Сульшера не слишком удачно смотрятся в домашних матчах этого сезона. Однако "Ньюкасл" в гостях играет еще хуже. За 48 матчей на двоих в команд 75 забитых и 71 пропущенный - в среднем три гола за игру. Зачастую они балуют своих болельщиков результативными противостояниями, и между собой тоже. Однако на выезде "сороки" - настоящий автобус.

Прогноз на матч: Победа "МЮ" + ТМ 3,5.