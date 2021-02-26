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Лидс - Астон Вилла. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 27 февраля, начало встречи в 19:30

Лидс - Астон Вилла. Прогноз на матч АПЛ

UA-Футбол
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Две атакующие и бескомпромиссные команды будут выяснять отношения в АПЛ, а это всегда интересно. Еще два сезона назад они сражались в низшем дивизионе, но сейчас стали чуть ли не главными открытиями элитного первенства. По крайней мере, держатся в первой десятке. Чего точно не будет в этом противостоянии – так это спокойного, размеренного футбола, маловероятен ничейный исход.

АПЛ. 26-й тур

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд)

Лидс Юнайтед 19:30 Астон Вилла

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на канале Сетанта

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Команда Бьелсы в прошлом туре без шансов разделалась с "Саутгемптоном" 3:0. "Святые" сопротивлялись только до перерыва, а потом посыпались. Собственно "белые" сыграли в свой футбол, шли вперед и постоянно думали про атаку. На кураже часто добивается необходимых результатов "Лидс".

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Для "Астон Виллы" характерна нестабильность, в трех последних матчах полный набор результатов у "львов" - поражение от "Лестера" 1:2, ничья с "Брайтоном" (0:0), победа над "Арсеналом" (1:0). Можно отметить, что в гостях подопечные Дина Смита выступают не лучшим образом, хотя все зависит от настроения в конкретный день матча.

Гостям "Элланд Роуд" важно будет не только сохранить боевой настрой на поединок, но и не дать сыграть в свою игру "Лидсу". Иначе разгрома не избежать. Многое будет зависеть именно от "белых", если смогут разбежаться подопечные Бьелсы, их уже не остановить. Как например, случилось в первом матче команд этого сезона: в октябре 2020-го хет-трик Бамфорда во втором тайме принес крупную победу "Лидсу". Ничего нельзя гарантировать сейчас, хозяева называются условными фаворитами. Прогноз: победа "Лидса" 2:1.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Лидс Юнайтед
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