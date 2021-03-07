Тоттенхэм - Кристал Пэлас: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер-Лига, 27-й тур

7 марта, 21:15. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Аттвелл

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Подопечные Жозе Моуриньо понемногу начинают выбираться из кризиса. Да, возможно хорошие результаты в последних матчах это из-за слабых соперников, однако и с такими часто возникают проблемы. Встреча "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" (0:0) этому яркий пример. Смогут ли "орлы" обломать очередную команду из Большой шестерки?

История противостояния

Всего между командами было сыграно 52 матча. За победами преобладают "шпоры": 27:10, и еще 15 поединков команды завершили вничью. Последний раз коллективы встречались в середине декабря прошлого года. Тогда "Кристал Пэлас" восстановил паритет за девять минут до конца основного времени игры, сведя к ничьей 1:1. Именно такой счет, кстати, преследует коллективы в течение двух последних личных матчей.

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Кадры

Между теми, кто находится в лазарете, существенное преимущество именно у гостей. Игру "шпор" пропустит давно травмированный Ло Чельсо. А вот в составе "орлов" сегодня не смогут выйти Клайн, Макартур, Маккарти, Митчелл, Сахо, Томкинс, Фергюсон и Хеннесси. Однако уже от повреждения восстановился Вилфрид Заха и готов помочь своей команде.

Back in the mixer pic.twitter.com/XNeREh3SSO — Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) March 6, 2021

Цифры, факты и шансы

В последних четырех матчах между соперниками на поле "Тоттенхэма" "шпоры" победили во всех матчах с общей разницей 8:0.

"Кристал Пэлас" не забил в последних четырех из пяти поединков.

Последний раз "орлы" побеждали "Тоттенхэм" на их же поле в АПЛ еще в прошлом веке - в 1997-м году.

Четыре из последних пяти встреч "шпор" свершились на их встречу. Общий счет - 14:3.

В последних восьми поединках на стадионе "Тоттенхэма" между командами не прошла ставка "Обе забьют".

Последние матчи команды по результативности провели очень по-разному. В то время, как "шпоры" забивали много и пропускали тоже, в "КП" сухая серия без голов в одну и в другую сторону продолжается уже более 200-т минут. В этом случае более вероятно, что Моуриньо примкнеться к тактике соперника и не будет сломя голову мчаться в атаку (разве что при условии отрицательного результата на табло для них на тот момент).

Прогноз на матч: ТМ 2,5.