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Тоттенхэм - Кристал Пэлас: Анонс и прогноз матча АПЛ
"Шпоры" оживают?
AFP | Flashscore/ Автор невідомий
Английская Премьер-Лига, 27-й тур
7 марта, 21:15. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)
Главный арбитр: Стюарт Аттвелл
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
Подопечные Жозе Моуриньо понемногу начинают выбираться из кризиса. Да, возможно хорошие результаты в последних матчах это из-за слабых соперников, однако и с такими часто возникают проблемы. Встреча "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" (0:0) этому яркий пример. Смогут ли "орлы" обломать очередную команду из Большой шестерки?
История противостояния
Всего между командами было сыграно 52 матча. За победами преобладают "шпоры": 27:10, и еще 15 поединков команды завершили вничью. Последний раз коллективы встречались в середине декабря прошлого года. Тогда "Кристал Пэлас" восстановил паритет за девять минут до конца основного времени игры, сведя к ничьей 1:1. Именно такой счет, кстати, преследует коллективы в течение двух последних личных матчей.
Кадры
Между теми, кто находится в лазарете, существенное преимущество именно у гостей. Игру "шпор" пропустит давно травмированный Ло Чельсо. А вот в составе "орлов" сегодня не смогут выйти Клайн, Макартур, Маккарти, Митчелл, Сахо, Томкинс, Фергюсон и Хеннесси. Однако уже от повреждения восстановился Вилфрид Заха и готов помочь своей команде.
Back in the mixer pic.twitter.com/XNeREh3SSO— Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) March 6, 2021
Цифры, факты и шансы
- В последних четырех матчах между соперниками на поле "Тоттенхэма" "шпоры" победили во всех матчах с общей разницей 8:0.
- "Кристал Пэлас" не забил в последних четырех из пяти поединков.
- Последний раз "орлы" побеждали "Тоттенхэм" на их же поле в АПЛ еще в прошлом веке - в 1997-м году.
- Четыре из последних пяти встреч "шпор" свершились на их встречу. Общий счет - 14:3.
- В последних восьми поединках на стадионе "Тоттенхэма" между командами не прошла ставка "Обе забьют".
Последние матчи команды по результативности провели очень по-разному. В то время, как "шпоры" забивали много и пропускали тоже, в "КП" сухая серия без голов в одну и в другую сторону продолжается уже более 200-т минут. В этом случае более вероятно, что Моуриньо примкнеться к тактике соперника и не будет сломя голову мчаться в атаку (разве что при условии отрицательного результата на табло для них на тот момент).
Прогноз на матч: ТМ 2,5.
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