Фулхэм - Манчестер Сити. Прогноз и анонс матча АПЛ на 13.03.2021

Английская Премьер Лига, 28-й тур

13 марта, 22:00. "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Андре Марринер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Хороший темп по набору очков демонстрирует лидер АПЛ "Манчестер Сити", несмотря на недавнее поражение от "красных дьяволов". "Фулхэм" тоже в этом показателе не отстает, ведь лондонцы вплотную приблизились к спасительному 17-му месту. Кого же амбиции окажутся сильнее в данном поединке?

"Фулхэм"

"Дачники" начали выбираться из зоны вылета. В предыдущем туре "Фулхэм" победил "Ливерпуль" на "Энфилде" и сравнялся по количеству зачетных пунктов с 17-м "Брайтоном". Всего за последние 10 матчей команда потерпела поражение лишь в двух, набрав 14 очков. По сравнению с 12-ю зачетными пунктами в первых 18-ти раундах чемпионата - это значимый скачок вперед.

"Манчестер Сити"

После прерывания долгой беспроигрышной серии "МС" начал новую. Посреди недели в перенесенном матче 33-го тура подопечные Пепа Гвардиолы разгромили "Саутгемптон" со счетом 5:2. Сейчас отрыв от второго "МЮ" составляет 14 очков. Очень комфортное преимущество, но Пеп сказал, что его подопечные не собираются расслабляться. Тем более на их счету 12-матчевая победная выездная серия.

Личные встречи

В общем, коллективы противостояли друг другу в чемпионате 43 раза. За победами ведет "Ман Сити" со счетом 24:9. Еще в десяти матчах команды поделили очки. В поединке первого круга на "Этихад" кризисные тогда "горожане" всухую победили "Фулхэм", который находился в еще худшем состоянии, со счетом 2:0. Полное преимущество было на стороне хозяев.

Последние пять игр между командами

05.12.2020. "Манчестер Сити" - "Фулхэм" 2:0

"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 2:0 26.01.2020. "Манчестер Сити" - "Фулхэм" 4:0

"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 4:0 30.03.2019. "Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:2

"Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:2 01.11.2018. "Манчестер Сити" - "Фулхэм" 2:0

"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 2:0 15.09.2018. "Манчестер Сити" - "Фулхэм" 3:0

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 29 21 5 3 61-21 +40 68 18 "Фулхэм" 28 5 11 12 22-33 -11 26



Цифры и факты

"Фулхэм" меньше всех команд АПЛ забил дома - восемь голов в 14 матчах.

Всего в "дачников" 22 взятия ворот за 28 туров - четвертый худший результат в лиге.

А вот "Манчестер Сити" по этому показателю лидирует - 61 забитый гол.

За XXI век "Фулхэм" всего однажды победил "МС" на "Крейвен Коттедж".

18:0 в пользу "горожан" - такой счет за последние шесть матчей между коллективами.

Ставки и коэффициенты на игру

Прогноз на матч от UA-Футбол

Лондонцы очень плохо выступают в противостоянии с "горожанами". Последние 10 встреч между командами завершились победой "МС" с общим счетом 29:3 (восемь - всухую). "Фулхэм" набрал неплохой ход, и команда должна оправдать амбиции, оставшись в элитном дивизионе. Однако, к сожалению для "дачников", с "Крейвен Коттедж" сегодня поедут победителями подопечные Пепа Гвардиолы. Команда уже оправилась от поражения в дерби против "МЮ" и находится в хорошем тонусе. Впереди не слишком тяжелые матчи, поэтому в этой встрече "Манчестер Сити" не собирается играть в "пол ноги". Однако и "Фулхэм" - не такой уж и простой орешек. Он, к примеру, сломал зубы "Ливерпулю" и "Эвертону", да и "Вест Хэму" и "Тоттенхэму" было трудно с ним. Подопечные Скотта Паркера не дадут себя сделать мальчиками для битья, но класс игроков все-таки сделает разницу. Победа "Манчестер Сити" 0:2.