Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон - Ман Сити. Прогноз на матч Кубка Англии на 20.03.2021
UA-Футбол делает прогноз на противостояние, которое состоится 20 марта, начало встречи в 19:30
@Squawka
"Манчестер Сити" в этом сезоне замахнулся на победы во всех турнирах, в которых берет участие, и очень близок к тому, чтобы выполнить эту поставленную цель. Кубок Англии один из ключевых турниров. В позапрошлом сезоне "горожане" уже побеждали в этом древнейшем футбольном соревновании Европы и мира, а вот в 2013-м манкунианцы проиграли в финале. Нельзя назвать Кубок Англии удобным турниром для "Сити" - всего шесть побед у команды, и всего два в новой эре.
Кубок Англии. 1/4 финала
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Майкл Оливер
Эвертон 19:30 Ман Сити
Телетрансляция матча на канале Сетанта
***
После поражения от "Ман Юнайтед" 0:2 (седьмого марта) команда Гвардиолы снова вернулась на победный путь. В трех подряд последних матчах "Ман Сити" одержал победы – над "Саутгемптоном" 5:2, "Фулхэмом" 3:0 и "Боруссией" Менхенгладбах 2:0.
В Кубке Англии 2020/21 у "горожан" опять же три уверенные победы в трех матчах – над "Суонси" 3:1, "Челтнем Таун" 3:1 и "Бирмингемом" 3:0.
Для "Эвертона" победа в Кубке Англии могла бы стать великолепным подарком, давно "ириски" ничего не выигрывали из серьезных трофеев. Но пройти одну из лучших команд Англии будет очень непросто. В двух последних матчах подопечные Анчелотти уступили "Челси" 0:2 и "Бернли" 1:2. Хотя ранее было три победы подряд.
Стабильности "ирискам" не хватает, при этом в Кубке они уже прошли "Тоттенхэм" 5:4, "Шеффилд Уэнсдей" 3:0, "Ротерхэм" 2:1 в дополнительное время.
Карло Анчелотти приходил в "Эвертон", чтобы вернуть команду в лидеры английского футбола (или, минимум, подвести близко к ним). На таком пути "ирискам" важны громкие победы над признанными авторитетами. Вот только обыграть "Ман Сити" будет очень непросто, в шести последних очных матчах "горожане" были сильнее, разве только чудо поможет хозяевам. Победа же гостей намного более вероятна. Прогноз: победа "Манчестер Сити" 2:1.
Популярное сейчас
- Клопп – о жеребьёвке ЛЧ: Реал меня устраивает
- Решение CAS по Украине, жребий ЛЧ, тур в Первой лиге. Главные новости за 19 марта
- УПЛ утвердила даты и время начала матчей 20-го тура чемпионата
- Брайтон - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ 20.03.2021
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом