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Эвертон - Ман Сити. Прогноз на матч Кубка Англии на 20.03.2021

Англия
(2 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на противостояние, которое состоится 20 марта, начало встречи в 19:30

Эвертон - Ман Сити. Прогноз на матч Кубка Англии на 20.03.2021

@Squawka

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" в этом сезоне замахнулся на победы во всех турнирах, в которых берет участие, и очень близок к тому, чтобы выполнить эту поставленную цель. Кубок Англии один из ключевых турниров. В позапрошлом сезоне "горожане" уже побеждали в этом древнейшем футбольном соревновании Европы и мира, а вот в 2013-м манкунианцы проиграли в финале. Нельзя назвать Кубок Англии удобным турниром для "Сити" - всего шесть побед у команды, и всего два в новой эре.

Кубок Англии. 1/4 финала

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Майкл Оливер

Эвертон 19:30 Ман Сити

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на канале Сетанта

***

После поражения от "Ман Юнайтед" 0:2 (седьмого марта) команда Гвардиолы снова вернулась на победный путь. В трех подряд последних матчах "Ман Сити" одержал победы – над "Саутгемптоном" 5:2, "Фулхэмом" 3:0 и "Боруссией" Менхенгладбах 2:0.

В Кубке Англии 2020/21 у "горожан" опять же три уверенные победы в трех матчах – над "Суонси" 3:1, "Челтнем Таун" 3:1 и "Бирмингемом" 3:0.

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Для "Эвертона" победа в Кубке Англии могла бы стать великолепным подарком, давно "ириски" ничего не выигрывали из серьезных трофеев. Но пройти одну из лучших команд Англии будет очень непросто. В двух последних матчах подопечные Анчелотти уступили "Челси" 0:2 и "Бернли" 1:2. Хотя ранее было три победы подряд.

Стабильности "ирискам" не хватает, при этом в Кубке они уже прошли "Тоттенхэм" 5:4, "Шеффилд Уэнсдей" 3:0, "Ротерхэм" 2:1 в дополнительное время.

Карло Анчелотти приходил в "Эвертон", чтобы вернуть команду в лидеры английского футбола (или, минимум, подвести близко к ним). На таком пути "ирискам" важны громкие победы над признанными авторитетами. Вот только обыграть "Ман Сити" будет очень непросто, в шести последних очных матчах "горожане" были сильнее, разве только чудо поможет хозяевам. Победа же гостей намного более вероятна. Прогноз: победа "Манчестер Сити" 2:1.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити
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